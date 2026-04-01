Ferienandrang in Neuwied
Neue Attraktionen ziehen Besucher in die Deichwelle
Die vier Kinder der Familie Kietzmann aus Ötzingen.
Die vier Kinder der Familie Kietzmann aus Ötzingen.
Jörg Niebergall

Ferienandrang in der Neuwieder Deichwelle: Neue Attraktionen ziehen die Familien in den Osterferien in Scharen an. Kleine Entdecker stürmen Rutschen und Spielwelt, das Bad erlebt eine lebhafte erste Ferienwoche.

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„So groß wie heute war die Zahl der Gäste schon lange nicht mehr“, freut sich Anna Roppelt an der Eintrittskasse der Deichwelle über den Besucheransturm am Dienstagmorgen. „Am Sonntag war hier schon viel los, aber heute nutzen besonders Eltern die Ferien und kommen zu uns.

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