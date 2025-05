Die neue Ampelanlage auf der B42 in Höhe der Einmündung der L252 auf die Bundesstraße sorgt auch weiterhin dafür, dass der Verkehr nicht richtig fließt. Das nervt die Autofahrer. Und: Am Wochenende wird die B42 in Königswinter komplett gesperrt.

Autofahrer, die auf der B42 zwischen Neuwied und Bonn unterwegs sind, brauchen gute Nerven. Lastwagen oder Camper können auf der einspurigen Strecke nur unter Lebensgefahr überholt werden, die Straße ist in weiten Teilen schlecht, und immer wieder gibt es Baustellen. Seit Februar wird ihre Geduld rund um Unkel zusätzlich auf eine harte Probe gestellt. Nach dem Abriss der 50 Jahren alten Fußgängerbrücke wurde stattdessen eine verkehrsabhängige Ampelanlage installiert. Bis zur endgültigen Fertigstellung vor wenigen Tagen sorgte die provisorische Baustellenampel für eine Nervenzerreißprobe. Immerhin sind rund 27.000 Fahrzeuge, darunter mehr als 800 LKW, täglich auf der Bundesstraße unterwegs.

Zwei Ampeln auf 100 Metern auf der B42

Das Ärgerliche für die Autofahrer: Sie mussten nicht nur wie gewohnt an der Ampel auf der B42 Kreuzung Heister- Unkel bei Rot warten, sondern keine 100 Meter weiter sorgte die provisorische Baustellenampel an der Kreuzung B42/L252 (Richtung Bruchhausen), dafür, dass sie erneut auf die Bremse steigen und warten mussten.

Die Folge waren endlose Staus, die sich vor allem zu den Hauptverkehrszeiten bis nach Rheinbreitbach oder bis nach Erpel bildeten. Die Unkeler waren außerdem genervt, weil Ortskundige vorher von der Bundesstraße abgebogen sind, um eine Abkürzung durch die Stadt zu nehmen.

Wer die Unkel-Hürde auf dem Weg nach Bonn hinter sich gelassen hat, wird dann spätestens in Höhe von Rhöndorf erneut ausgebremst. Seit 2021 sorgt die Baustelle an der Drachenbrücke in Königswinter kurz hinter Rhöndorf für Staus. Wenige Meter weiter wird der Verkehrsfluss erneut durch die Großbaustelle an den Tunnelbauwerken in Oberdollendorf gestoppt. Endlose Dauerstaus nerven seit mittlerweile vier Jahren die Autofahrer auf der B42.

Ampel ist mit modernster Technik ausgestattet

Jetzt soll das alles zumindest rund um Unkel besser werden. Seit einigen Tagen ist die neue Ampelanlage in Unkel endgültig in Betrieb. Und die ist, wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mitteilt, mit „modernster Technik“ ausgestattet. Auch damit Fußgänger jetzt barrierefrei die B42 queren können. „Der Kreuzungsbereich B42/L252 bei Unkel ist ein neuralgischer Verkehrsknotenpunkt, der entlastet werden muss. Die neue Ampel wird den Verkehrsfluss optimieren, Staus reduzieren und insgesamt zu mehr Sicherheit auf diesem Streckenabschnitt beitragen“, informiert der LBM, der auch erläutert, wie das erreicht werden soll: „Das Ampelsystem verfügt über Sensoren und Kameras, die den Verkehr überwachen und bei Bedarf die Signalphasen anpassen; die Fahrzeugerkennung erfolgt über Induktionsschleifen und Kameras.“

Fußgänger können den Berührungssensor aktivieren, für Menschen mit Sehbehinderungen ist die Ampelanlage mit einem gesonderten Taster mit Richtungspfeil ausgestattet. „Durch ein taktiles Freigabesignal wird diesem Personenkreis das sichere Überqueren der Kreuzung übermittelt“, erläutert der LBM.

Autofahrer kritisieren die Ampelschaltung

Der ganz große Wurf scheint die neue Ampel zumindest aus Sicht der Autofahrer, die auf der B42 unterwegs sind, trotzdem nicht zu sein. Es bilden sich – verkehrsabhängig – immer noch Staus, allerdings weniger und kürzere.

In der Unkeler Facebook-Gruppe kommt die neue Ampel überhaupt nicht gut weg. Die Unkeler kritisieren die neue Anlage als „völlig unsinnig“, oder es heißt: „Man fragt sich wirklich, was das soll, wenn man als Fußgänger ohnehin schon immer barrierefrei unter der Bahn durchlaufen konnte“. Es wird auch bezweifelt, „dass die Kulturstadt Unkel dem zugestimmt hat“. Es sei schließlich immer der Wunsch gewesen, den Fußweg unter der B42 auszubauen.

Des einen Leid ist bekanntlich des anderen Freud’. In diesem Fall freuen sich die Autofahrer, die auf der L252 aus Bruchhausen kommend auf die B42 abbiegen wollen. Früher mussten sie manchmal lange warten, bevor sie eine Lücke im Verkehr erwischten, um auf die Bundesstraße abbiegen zu können. Die Ampel sorgt dafür, dass sie sich gefahrlos, auch zu Hauptverkehrszeiten, einfädeln können. Aber, so der Tenor der Meinungen: Es besteht Verbesserungsbedarf.

B42 wird stundenweise in Oberdollendorf voll gesperrt

Am Wochenende wird es auf der B42 wieder richtig nervig. Im Rahmen der laufenden Sanierungsmaßnahmen der Tunnelkette wird die Bundesstraße zwischen den Anschlussstellen Oberdollendorf und Königswinter in mehreren Nächten jeweils von 21 Uhr bis 5 Uhr voll gesperrt. Die konkreten Termine der Sperrungen sind: Donnerstag (15. Mai) auf Freitag (16. Mai), in Fahrtrichtung Linz gesperrt. Freitag (16. Mai) auf Samstag (17. Mai) erfolgt die Sperrung in Fahrtrichtung Köln und Samstag (17. Mai) auf Sonntag (18. Mai) werden beide Richtungen voll gesperrt.