An der L256 nahe Krankenhaus
Neubau der DRK-Rettungswache Linz feierlich eingeweiht
Die neue DRK-Rettungswache an der L256 in Linz hat circa 3,4 Millionen Euro gekostet. 75 Prozent der Kosten trägt der Kreis Neuw
Die neue DRK-Rettungswache an der L256 in Linz hat circa 3,4 Millionen Euro gekostet. 75 Prozent der Kosten trägt der Kreis Neuwied, den Rest steuert der DRK-Rettungsdienst Rhein-Lahn-Westerwald bei.
Daniel Dresen

Für circa 3,4 Millionen Euro ist an der L256 in Linz eine neue DRK-Rettungswache entstanden. In Zeiten der Krankenhaus-Krise stärkt sie nicht nur die notfallmedizinische Versorgung im Kreis, sondern auch das nahe gelegene Franziskus-Krankenhaus Linz.

Lesezeit 2 Minuten
Die neue DRK-Rettungswache Linz ist bei hochsommerlichen Temperaturen am Freitag feierlich eingeweiht worden. Seit dem Jahr 2019 waren der Kreis Neuwied, der DRK-Rettungsdienst Rhein-Lahn-Westerwald, die Verbandsgemeinde und die Stadt Linz damit beschäftigt, eine Lösung für die Platzprobleme am alten Rettungswachen-Standort am Franziskus-Krankenhaus Linz zu finden.

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