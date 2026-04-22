Empfang der Wirtschaft
Netzwerken in Neuwied: Frühlingserwachen in Unternehmen
Der Vorstand des Wirtschaftsforums und der VR-Bank haben den Hauptreferenten des "Frühlingserwachens" begrüßt, Gerd Wirtz (Mitte
Der Vorstand des Wirtschaftsforums und der VR-Bank haben den Hauptreferenten des "Frühlingserwachens" begrüßt, Gerd Wirtz (Mitte).
Jörg Niebergall

Beim „Frühlingserwachen“ in Neuwied nutzten rund 120 Unternehmer den Netzwerkabend der VR-Bank und des Wirtschaftsforums für intensiven Austausch und neue Impulse. Ein Vortrag zum Thema Longevity öffnete Perspektiven für Wirtschaft und Arbeitswelt.

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Unter dem Motto „Frühlingserwachen“ haben die VR-Bank Rhein-Ahr-Eifel und das Wirtschaftsforum Neuwied zu einem inspirierenden Netzwerkabend eingeladen. Rund 120 Unternehmer, Kunden und Partner folgten der Einladung und nutzten die Veranstaltung für intensiven Austausch und neue Impulse.

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