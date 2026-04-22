Empfang der Wirtschaft Netzwerken in Neuwied: Frühlingserwachen in Unternehmen Jörg Niebergall 22.04.2026, 14:00 Uhr

i Der Vorstand des Wirtschaftsforums und der VR-Bank haben den Hauptreferenten des "Frühlingserwachens" begrüßt, Gerd Wirtz (Mitte). Jörg Niebergall

Beim „Frühlingserwachen“ in Neuwied nutzten rund 120 Unternehmer den Netzwerkabend der VR-Bank und des Wirtschaftsforums für intensiven Austausch und neue Impulse. Ein Vortrag zum Thema Longevity öffnete Perspektiven für Wirtschaft und Arbeitswelt.

Unter dem Motto „Frühlingserwachen“ haben die VR-Bank Rhein-Ahr-Eifel und das Wirtschaftsforum Neuwied zu einem inspirierenden Netzwerkabend eingeladen. Rund 120 Unternehmer, Kunden und Partner folgten der Einladung und nutzten die Veranstaltung für intensiven Austausch und neue Impulse.







Artikel teilen

Artikel teilen