Während viele Orte der Region um ihren Einzelhandel ringen, können die gut 1000 Einwohner von Oberhonnefeld-Gierend bald zwischen vier Discountern wählen. Ein Aldi und Norma sind schon im Ort, Anfang der Woche hat dort ein Netto eröffnet, und in der kommenden Woche wird ein Penny den Betrieb aufnehmen. Alle Geschäfte liegen an derselben Straße, nur wenige Hundert Meter voneinander entfernt. In weniger als zehn Minuten lässt sich jeder der vier Läden erreichen.

Der Grund dafür ist die Lage: Durch den Ortsteil Gierenderhöhe verläuft die B256/Westerwaldstraße, kurz hinter dem Ort ist die Auffahrt auf die A3. Jeder, der von Neuwied aus in Richtung Altenkirchen oder auf die Autobahn unterwegs ist, fährt durch Oberhonnefeld-Gierend.

Nachhaltigkeit in Bau und Sortiment

In vielem gleichen die neuen Läden einander: Beide setzen bei Bau und in der Produktpalette auf Nachhaltigkeit, und beide haben eine Verkaufsfläche von etwa 800 Quadratmetern, so viel Fläche, wie ein Geschäft haben darf, bevor es als großflächiger Einzelhandel zählt, und damit an höhere Auflagen gebunden ist.

Netto sagt zur Entscheidung für den Bau des Marktes in Oberhonnefeld-Gierend: „Der Standort wurde auf Basis einer umfassenden Bewertung des lokalen Marktumfelds ausgewählt. Wir freuen uns, künftig zur Nahversorgung in der Region beizutragen und unseren Kundinnen und Kunden ein attraktives Einkaufsangebot zu bieten.“ Zu den Details der strategischen Standortplanung und der Nähe zu den anderen Märkten könne man aus Wettbewerbsgründen keine weiteren Informationen teilen.

i Der neue Netto sei eine moderne, zeitgemäße Immobilie, die den aktuellsten Energie- und Umweltstandards entspricht, teilt das Unternehmen mit. Justin Buchinger

Die neue Filiale sei eine moderne, zeitgemäße Immobilie, die den aktuellsten Energie- und Umweltstandards entspricht, erklärt Netto. Den Kunden biete man eines der größten Sortimente unter den Discountern, viele Markenprodukte sowie ein umfangreiches Mehrweg-Getränkeangebot. Von den mehr als 5000 Artikeln, die auf Frische, Qualität und Regionalität setzen, sind dauerhaft bis zu 500 in Bio-Qualität. Zudem tragen fast 400 Eigenmarkenprodukte das Panda-Logo der Naturschutzorganisation WWF. Ursprünglich wollte Netto den Markt bereits um Ostern herum öffnen. Das habe sich aufgrund externer Rahmenbedingungen verschoben. Der gesamte Prozess dauerte etwa ein Jahr.

i Auch bei Penny steht Nachhaltigkeit im Vordergrund. Außen wie innen arbeitet man mit Holz. Das Dach ist begrünt und mit einer PV-Anlage ausgestattet. Justin Buchinger

Auch der Penny hätte früher öffnen sollen, so Miriam Bülow, Expansionsmanagerin Penny West. Etwa acht Jahre habe man auf die Eröffnung des Geschäfts hingearbeitet. Bei dem Gespräch mit unserer Zeitung laufen dort die letzten Einrichtungsarbeiten, bevor die Ware angeliefert und eingeräumt werden kann. Als Gründe für die Verzögerung nennt Bülow schwierige Pachtverhandlungen und die Ablehnung durch frühere Ortschefs.

„Der Laden ist ein klassischer Neubau“, sagt Bülow. Hohe Decken und viel sichtbares Holz, innen wie außen, gehören bei Penny-Märkten inzwischen zum Standard. Das Dach ist begrünt, eine PV-Anlage liefert Strom, und eine Luft-Luft-Wärmepumpe sowie die Wärmerückgewinnung aus der Gewerbekälte sorgen für die richtige Temperatur.

i Miriam Bülow, Expansionsmanagerin Penny West, begutachtet die ersten Waren, die an den neuen Penny geliefert wurden. Frisches Fleisch und Gemüse werden am Eröffnungstag angeliefert. Justin Buchinger

Trotz des langen Prozesses sei man nach wie vor von der Lage überzeugt. Dass sich währenddessen auch Netto im Ort angesiedelt hat, habe sie zunächst überrascht. „Aber es spricht für den Standort“, so Bülow. Deshalb habe man so lange an dem Projekt festgehalten und auch teure Maßnahmen wie Schallschutzwände umgesetzt, um die Wohnhäuser hinter dem Markt vor Lärm zu schützen. Dabei sagt Bülow deutlich: „Es ist ein reiner Fahrfrequenz-Standort.“ Natürlich wolle man auch die Leute im Ort ansprechen, aber die Zielgruppe sei der Durchgangsverkehr.

Braucht Oberhonnefeld-Gierend vier Discounter?

„Vier Discounter in Oberhonnefeld-Gierend, ist das den nötig?“, werde Ortsbürgermeister Harald Berndt von den Bewohnern gefragt. „Es liegt nicht in den Händen des Gemeinderats, wer sich dort ansiedelt“, so Berndt. Da die Märkte weniger als 800 Quadratmeter einnehmen, sei der Rat außen vor. Dabei hätte es der Ort schlechter treffen können, und die Läden seien eine Verbesserung zu den vorherigen Brachflächen. „Die neuen Discounter sehen schon sehr schick aus.“

Große Gewinne für die Gemeindekasse erwartet der Bürgermeister nicht. Die Gewerbesteuer zahlen die Unternehmen am Sitz der Zentrale. Für die Bewohner werde sich wohl nicht viel ändern. Mehr Auswahl für den Einkauf und ein paar Arbeitsplätze im Ort, so Berndt. Natürlich profitiere der Ort aber auch von der Lage und Unternehmen, die sich ansiedeln. „Uns geht es recht gut“, so Berndt.

Die Lage sei Segen und Fluch zugleich, erklärt Berndt. „In Stoßzeiten ist immer Stau im Ort. Das werden die neuen Märkte auch nicht schlimmer machen.“ Besonders hart treffe es die Bewohner des Ortsteils Gierenderhöhe, durch den die Westerwaldstraße läuft, aber auch Unternehmen „Die Spedition Schmitt Peterslahr hat morgens Probleme, ihre Lkws überhaupt vom Hof auf die Bundesstraße zu bekommen.“

Berndt hofft wie viele andere im Ort, dass die Planung der Ortsumgehung Straßenhaus vorankommt. Ihr Verlauf entscheidet, wie eine Ortsumgehung für Oberhonnefeld-Gierend verlaufen kann. Auf seine Meinung angesprochen, sagt Berndt: „Ganz objektiv sind vier Märkte zu viel.“ Am Ende rechnet er mit einem Verdrängungswettbewerb. „Ich glaube nicht, dass alle überleben werden.“ Noch einen Discounter brauche der Ort nun nicht, sagt Berndt. „Was wir uns aber fragen, ist: Wann kommt ein Drogeriemarkt?“ Denn der fehlt in dem Discounter-Paradies noch.