Seinen Wahlerfolg zu Puderbachs neuem Verbandsgemeindebürgermeister verdankt Sven Schür, der sich in der Stichwahl gegen Patrick Rudolph mit 52,5 zu 47,5 Prozent der Stimmen durchsetzte, auch seinen vielen Unterstützern. Nicht zu verachten dürfte daran der Anteil der Freien Wählergruppe (FWG) im Puderbacher Land sein. Unter anderem stellte sich im Wahlkampf die FWG der Verbandsgemeinde Puderbach öffentlich hinter die Kandidatur von Sven Schür. Schür selbst trat als parteiloser Einzelkandidat an. Aktuell ist er als Mitglied der FWG im Puderbacher Verbandsgemeinderat vertreten.

„Es liegt auf der Hand, dass die Unterstützung der FWG auch einen gewissen Einfluss hatte. Wie hoch der war, vermag ich nicht zu sagen“, erklärt Ulrich Neitzert, Vorsitzender der FWG Verbandsgemeinde Puderbach. Laut Neitzert haben alle FWG-Mitglieder hinter der Kandidatur von Schür gestanden und seine Entscheidung respektiert, als Einzelkandidat und nicht direkt für die FWG ins Rennen zu gehen. Neitzert vermutet, dass Schür einige der heftigen Vorwürfe, denen er sich im Vorfeld der Wahl und im Wahlkampf ausgesetzt sah, „eigentlich zumindest zum Teil der FWG zugedacht waren, weil wir im Vorjahr bei den Kommunalwahlen 43 Prozent erhalten haben“. Und er ergänzt naheliegend: „Das hat natürlichen einigen Leuten in den politischen Parteien nicht gefallen.“

i Sven Schür trat bei der Puderbacher VG-Bürgermeisterwahl parteilos und als Einzelkandidat an. Er ist Mitglied der FWG VG Puderbach und sitzt im Verbandsgemeinderat. Daniel Dresen

Die stärkste Kraft im Puderbacher VG-Rat

Im Puderbacher Verbandsgemeinderat ist die FWG derzeit mit den 43,3 Prozent, die sie bei der Kommunalwahl im Jahr 2024 holte, die stärkste Kraft. Sie kommt bei insgesamt 32 Sitzen selbst auf 14 Sitze, die CDU auf acht, die SPD auf sieben und die Grünen auf drei. Auch 2019 war die FWG die stärkste Kraft in der VG Puderbach und erreichte damals 30,8 Prozent der Wählerstimmen (acht Sitze). Doch nicht nur auf Ebene der Verbandsgemeinde ist die FWG führend, sondern auch in der Ortsgemeinde Puderbach selbst. Die FWG erzielte hier bei den Kommunalwahlen 2024 acht von 20 Sitze (39,2 Prozent der Stimmen), Oliver Klein ist als Mitglied der FWG Puderbachs Ortsbürgermeister.

Laut eigener Aussage sind sowohl die FWG der Ortsgemeinde Puderbach als auch die FWG Verbandsgemeinde Puderbach Vereinigungen mitgliedschaftlich organisierter Wähler, die frei und unabhängig von Parteibindungen eine sachgemäße Vertretung der Bevölkerung anstrebe. Die FWG Verbandsgemeinde Puderbach ist, so teilt es Neitzert näher mit, ein eingetragener Verein mit einer Vereinssatzung, einem alle zwei Jahre neu zu wählendem Vorstand, einer jährlichen Hauptversammlung und einem sehr geringen Mitgliedsbeitrag. „Unser Vereinszweck ist die Mitwirkung bei der kommunalpolitischen Willensbildung, und zwar vorwiegend auf Ebene der Verbandsgemeinde. Wir können deshalb auch Parteimitglieder aus unterschiedlichen Parteien in unserem Verein haben, die wir alle Vereinsmitglieder der Meinung sind, dass Parteipolitik auf dieser Ebene nicht sinnvoll ist“, betont Neitzert.

i Während der schwierigen Corona-Zeit hielt die FWG Sitzungen in Dürrholz ab, als Ort an der frischen Luft diente das "Eulennest". Dort trifft sich normalerweise regelmäßig die AG Naturschutz, die den Naturerlebnispfad in unmittelbarer Nähe pflegt. Ulrich Neitzert

Keine ablehnende Haltung zur Partei der Freien Wähler

Ganz fern ist die Freie Wählergruppe der VG Puderbach der Partei der Freien Wähler aber nicht. „Der Partei der Freien Wähler steht die FWG der Verbandsgemeinde Puderbach nicht ablehnend gegenüber“, sagt Neitzert. Vor den Kommunalwahlen 2024 gab es in der FWG VG Puderbach Überlegungen, ob die FWG VG Puderbach als Partei Freie Wähler antreten sollte. Doch die Entscheidung fiel bei einer Befragung der Mitglieder eindeutig aus, die Mehrheit entschied sich dafür, weiter parteilos als FWG zu kandidieren.

„Kaum jemand hat gesagt, wir wollen unter dem Parteisiegel der Freien Wähler antreten“, so Neitzert. Denn als Partei sei man mehr an gewisse übergeordnete Regularien, Richtlinien und Ideen gebunden: „Das liegt den FWG-Mitgliedern vor Ort eigentlich nicht so. Sie sind lokal tätig und möchten die Politik vertreten, die sie dort für richtig halten.“ Weiterhin wollten sie laut Neitzert mangels wirklicher Einflussmöglichkeiten nicht dafür verantwortlich sein, was etwa auf der höheren Ebene, also beispielsweise bei der Landespartei Freie Wähler, passiert. Die FWG VG Puderbach ist im politischen Spektrum sicherlich als „wertekonservativ“ zu verorten.

Für die Tatsache, dass die FWG so viel Zuspruch im Puderbacher Land erfährt, nennt Neitzert zwei ausschlaggebende Gründe. Zum einen führt er die Thematik und Programmatik sowie die Arbeit nicht nur direkt vor der Wahl, sondern auch zwischen den Wahlen, an: „Die Bevölkerung ist schon sehr sensibel und nimmt wahr, wer was wie macht.“ Als zweiten Grund hebt er die Wahl der Personen hervor. Für die Verbandsgemeinderatswahl 2024 standen 32 FWG-Personen auf der Liste. „Da war kaum jemand dabei, der nicht selbst schon kommunalpolitisch in der Ortsgemeinde oder auch Vereinen, Verbänden oder anderen Ehrenämtern aktiv tätig ist. Das sind alles Leute, die sich aktiv einbringen wollen und wissen, wovon sie reden.“

Frauenanteil in der FWG

Auch im Puderbacher Land ist der Anteil der Frauen in den Ortsgemeinderäten im Vergleich zu den Männern deutlich geringer. Das spiegelt sich ebenfalls bei den Ortsbürgermeisterposten wider. Bis auf Hanroth durch Jana Kohl sind alle anderen 15 Ortsbürgermeisterämter von Männern besetzt. Laut Ulrich Neitzert, Vorsitzender der FWG Verbandsgemeinde Puderbach, hat die FWG keine Frauenquote: „Für uns zählen immer die Person und ihr Engagement, egal ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt.“ In der FWG VG Puderbach seien schätzungsweise circa 10 Prozent Frauen. „Man würde sich freuen, wenn es deutlich mehr würden.“ Auf der Liste von 2024 für den Puderbacher VG-Rat standen zwei Frauen bei 32 Kandidaten. Für die FWG sind derzeit folgende 14 Mitglieder im VG-Rat vertreten: Udo Franz, Günter Gabel, Erwin Hoffmann, Oliver Klein, Martin Neitzert, Uli Neitzert, Timo Runkel, Günter Schmidt, Sven Schür, Mario Schumacher, Stephan Sokola, Diethelm Stein, Wolfgang Theis und Hans-Martin Worring.