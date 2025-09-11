Die Energieversorgung Mittelrhein und die Stadtwerke Neuwied weisen die Kritik der Naturschutzinitiative deutlich zurück und wünschen sich eine sachliche und differenzierte Auseinandersetzung mit dem Thema Windkraft. Zu Gesprächen sind sie bereit.

Vor Kurzem veröffentlichte die Naturschutzinitiative (NI), ein gemeinnütziger und anerkannter Naturschutzverband, die Pressemitteilung unter der Überschrift „Rote Karte für die Zerstörung der Neuwieder Wälder durch die Windindustrie“. Hierin übt die NI, die ihren Sitz in Quirnbach im Westerwald hat, massive und harsche Kritik an den Windkraftplänen im Kreis Neuwied.

Insbesondere im Fokus ist das Vorhaben der Gesellschaft „Erneuerbare Energien Neuwied“ (EEN). Die Projektpartner Energieversorgung Mittelrhein (EVM) und die Stadtwerke Neuwied (SWN) planen hier nach aktuellen Stand, 15 Windenergieanlagen zu errichten, wobei unwahrscheinlich ist, dass alle geplanten Anlagen entstehen werden – etwa aufgrund von Genehmigungsverfahren. Die Kritik weisen SWN und EVM deutlich zurück und wünschen sich mehr Sachlichkeit.

Kritik der Naturschutzinitiative und Reaktion

Laut Pressemitteilung der NI habe Diplom-Biologe Immo Vollmer, Naturschutzreferent der NI, die vorgesehenen Flächen analysiert und spricht hier von einer „Dampfwalze“, die Natur, Landschaft und Kulturgüter rücksichtslos niederwalze. Besonderer Kritikpunkt ist laut der NI „die komplette Zerstörung des Heimbacher Waldes in der Kernfläche des Naturparks Rhein-Westerwald mit dem international bedeutenden Kulturmonument Limes“.

Die Aussagen der NI suggerieren laut SWN und EVM ein komplett falsches Bild: „Es wird damit impliziert, dass der ganze Wald gerodet werden würde, was aber mitnichten der Fall ist“, stellt Markus Behr, EVM-Fachbereichsleiter für erneuerbare Energien, klar. Der Heimbacher Wald werde nicht niedergewalzt, hier entstehen einzelne Anlagen. „Pro Windenergieanlage wird maximal ein Hektar Fläche benötigt“, sagt Behr. Laut Dierdorfs Forstamtsleiter Uwe Hoffmann hat die Stadt Neuwied insgesamt eine Waldfläche von circa 1435 Hektar, das Forstrevier Heimbach-Weis-Gladbach hat allein eine Waldfläche von rund 920 Hektar.

Die Naturschutzinitiative spricht von Werteverfall

Darüber hinaus ist beispielsweise in der NI-Pressemitteilung nicht von Windenergieanlagen die Rede, sondern von Windindustrieanlagen. Gemäß der NI werden die Anlagen auch vom touristisch bedeutenden Rheintal aus zur dominierenden Industriekulisse werden. „Diese historische Stätte in ein Windindustriegebiet zu verwandeln, bedeutet nicht nur die Zerstörung dieser historischen Aura, sie ist auch an Respekt- und Maßlosigkeit gegenüber allen Werten, die eine Gesellschaft trägt, kaum zu überbieten. Diese Pläne stehen für einen skrupellosen Werteverfall in unserem Land“, erklärte Harry Neumann, Landesvorsitzender der NI.

Damit bezieht er sich unter anderem auf die Nähe zur Naturpark-Kernzone von einzelnen potenziell geplanten Anlagen und zum historischen Limes. Hier wird Marcelo Peerenboom, Sprecher der Energieversorgung Mittelrhein, deutlich: „Wir sind hier weder skrupellos, noch richten wir uns gegen irgendetwas. Wir sind für die Menschen, die Natur und die Energiewende. Wir würden uns auch freuen, wenn die Naturschutzinitiative wieder zu einer sachlichen Auseinandersetzung übergehen würde. Einem Dialog stehen wir offen gegenüber.“

Ein weiterer Kritikpunkt der NI ist, dass zudem durch die Windkraft am Rand des für den Vogel- und Fledermauszug sehr bedeutsamen Rheintals ein Riegel an Windkraftanlagen erzeugt werde, der eine besonders hohe Anzahl an Schlagopfern erwarten lasse. Hierzu sagt Behr grundsätzlich, dass gesetzliche Vorgaben erfüllt werden müssen und Vogel- und Fledermausgutachten erstellt werden. „Mindestens ein Jahr lang werden Kartierungen durchgeführt.“

Er ergänzt, dass die Energiewende ein Kompromiss ist: „Auf der einen Seite sind uns Natur- und Artenschutz sehr wichtig, auf der anderen Seite produzieren wir mit den Anlagen jedes Jahr 300 Millionen Kilowattstunden Energie.“ Sowohl Energie wird produziert, sofern alle 15 Windenergieanlagen errichtet werden würden, wovon nicht auszugehen ist. Dies bedeutet auch indirekt Artenschutz. „Wenn man das Klima schützt, schützt man auch den Wald.“