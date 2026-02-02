Acht Windräder schon genehmigt
Naturschützer nennen drei Windparks bei Dierdorf maßlos
Bei Dierdorf, Kleinmaischeid und Großmaischeid sollen Windenergieanlagen aufgestellt werden.
dpa/Sven Hoppe. picture alliance/dpa

Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord hat im Dierdorfer Land acht Windenergieanlagen genehmigt. Mit Blick auf die im Verfahren befindlichen Windräder im Windpark „Märkerwald“ bei Dierdorf übt die Naturschutzinitiative Kritik.

Mit deutlicher Kritik reagieren die Naturschützer der Naturschutzinitiative (NI) darauf, dass die zuständige Struktur- und Genehmigungsbehörde (SGD) Nord acht Windenergieanlagen in den Gemarkungen Klein- und Großmaischeid zugelassen hat. In einer Mitteilung der Initiative ist mit Blick auf weitere acht noch nicht zugelassene Windräder im Windpark Märkerwald und neun weitere geplante Windräder zwischen Dierdorf und Sessenhausen von einem dann ...

