Rund 200 Kinder der Mariengrundschule Bad Hönningen haben eine Lauf-Aktion rund um das Hönninger Schloss gestartet. Die Kinder legten sich dabei mächtig ins Zeug für eine Aktion, die von den beiden Bürgermeistern René Achten und Jan Ermtraud sowie Revierförster Christoph Kirst hochgelobt wurde. „Es macht stolz, wenn Kinder an die Natur denken und sich mit dem Wald auseinandersetzen, denn hier kommt die Luft her, die wir alle im Prinzip zum Leben brauchen“, so Revierförster Kirst. Bei der Aktion kam soviel Geld zusammen, dass davon 450 neue Baumstecklinge der Stieleiche und Hainbuche gekauft werden konnten, die nun im Rahmen einer Pflanzaktion eine neue Heimat im Bad Hönninger Stadtwald finden.

Zuvor hatten die Forstarbeiter, Stefan Kirst und Klaus Neiß viele Löscher mit dem Erdbohrer im Abstand von 2,5 Meter auf einer Fläche von 5000 Quadratmetern gebohrt. Hier sollen die Bäume eingepflanzt werden. Beim Einpflanzen erklärte Förster Kirst den Kindern, dass es wichtig sei, dass die Pflanzung richtig vonstattengeht, da sich der Baum dann auch richtig wachsen und entfalten kann. Für die Kinder sei es wichtig, dass sie den Bezug zur Natur haben. Es macht sie sicher stolz, die Bäume in den kommenden Jahren wachsen zu sehen. Leider wächst die Eiche sehr langsam, und braucht mehr als 100 Jahre, um dann etwa für die Möbelproduktion genutzt zu werden.

Mehr als 9000 Euro gespendet

Gruppenweise zogen die Kinder unter fachlicher Anleitung in den Hang am Hönninger Forst und brachten die Bäume in die Erde. Um dem ganzen dann noch den richtigen Abschluss zu geben, erklärten die Forstarbeiter, dass es wichtig sei, den jungen Baum auch noch für eine gewisse Zeit vor „Feinden“ zu schützen. Deshalb kommt um den Steckling ein Schutz gegen den Verbiss durch Rehwild. Der Spendenbeitrag der Kinder beläuft sich auf 9162,50 Euro, davon sind 500 Euro eine Spende des Lions Clubs Remagen. 206 Schüler, 15 Lehrpersonen, acht Uni-Praktikanten und elf Eltern sind bei der Aktion mit angetreten.