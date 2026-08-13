Unterwegs für die gute Sache
Nathalie Pohl schwimmt im Rhein an Neuwied vorbei
Nathalie Pohl schwimmt im Rhein nach Köln – und zwar für einen guten Zweck. Im Hintergrund ist die Wiedbrücke bei Irlich zu sehe
Nathalie Pohl schwimmt im Rhein nach Köln – und zwar für einen guten Zweck. Im Hintergrund ist die Wiedbrücke bei Irlich zu sehen.
Jörg Niebergall

Extremschwimmerin Nathalie Pohl befindet sich mitten in einer sportlichen Mammutaufgabe. Sie schwimmt für den guten Zweck im Rhein bis nach Köln. Am Donnerstag passierte sie Neuwied.

Lesezeit 1 Minute
Andere „erholen“ sich da gerade von der Mittagspause, Nathalie Pohl schwimmt mal eben an der Deichstadt vorbei. Die 31-jährige Extremschwimmerin sorgte am Donnerstag für einen eher ungewöhnlichen Anblick auf dem Rhein. Gegen Mittag war sie in Lahnstein gestartet, wenig später führte ihre dritte Etappe der Herausforderung „Rivers: Frankfurt to Cologne“ auch durch Engers, Neuwied, Leutesdorf mit Tagesziel: Bad Honnef.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedSoziales
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren