Unterwegs für die gute Sache Nathalie Pohl schwimmt im Rhein an Neuwied vorbei Jörg Niebergall 13.08.2026, 16:05 Uhr

i Nathalie Pohl schwimmt im Rhein nach Köln – und zwar für einen guten Zweck. Im Hintergrund ist die Wiedbrücke bei Irlich zu sehen. Jörg Niebergall

Extremschwimmerin Nathalie Pohl befindet sich mitten in einer sportlichen Mammutaufgabe. Sie schwimmt für den guten Zweck im Rhein bis nach Köln. Am Donnerstag passierte sie Neuwied.

Andere „erholen“ sich da gerade von der Mittagspause, Nathalie Pohl schwimmt mal eben an der Deichstadt vorbei. Die 31-jährige Extremschwimmerin sorgte am Donnerstag für einen eher ungewöhnlichen Anblick auf dem Rhein. Gegen Mittag war sie in Lahnstein gestartet, wenig später führte ihre dritte Etappe der Herausforderung „Rivers: Frankfurt to Cologne“ auch durch Engers, Neuwied, Leutesdorf mit Tagesziel: Bad Honnef.







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