Extremschwimmerin Nathalie Pohl befindet sich mitten in einer sportlichen Mammutaufgabe. Sie schwimmt für den guten Zweck im Rhein bis nach Köln. Am Donnerstag passierte sie Neuwied.
Lesezeit 1 Minute
Andere „erholen“ sich da gerade von der Mittagspause, Nathalie Pohl schwimmt mal eben an der Deichstadt vorbei. Die 31-jährige Extremschwimmerin sorgte am Donnerstag für einen eher ungewöhnlichen Anblick auf dem Rhein. Gegen Mittag war sie in Lahnstein gestartet, wenig später führte ihre dritte Etappe der Herausforderung „Rivers: Frankfurt to Cologne“ auch durch Engers, Neuwied, Leutesdorf mit Tagesziel: Bad Honnef.