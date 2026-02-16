Rosenmontagszug begeistert
Narren in Neuwied trotzen dem trüben Wetter
Die Pinka-Bellas aus Rodenbach setzen in dem bunten Kostümreigen einen Kontrapunkt.
Die Pinka-Bellas aus Rodenbach setzen in dem bunten Kostümreigen einen Kontrapunkt.
Jörg Niebergall

Zuerst kam der Schnee, dann der Regen: Doch die Jecken in der Neuwieder Innenstadt ließen sich den Spaß nicht nehmen. Mit kreativen Kostümen und toller Livemusik wurde erneut gebührend der Rosenmontag in der Deichstadt gefeiert.

Lesezeit 2 Minuten
Nachdem die Nacht zuvor Schnee und Glätte nach Neuwied brachte, hatten die Narren an Rosenmontag zunächst auf ein trockenes Wetter gehofft – und wurden mit Regen überrascht. Für die Jecken aber kein Grund, das Handtuch zu werfen. Es wurde dennoch bunt, laut und ausgelassen in der Innenstadt gefeiert.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedKarneval

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren