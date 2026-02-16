Rosenmontagszug begeistert Narren in Neuwied trotzen dem trüben Wetter Viktoria Schneider 16.02.2026, 18:38 Uhr

i Die Pinka-Bellas aus Rodenbach setzen in dem bunten Kostümreigen einen Kontrapunkt. Jörg Niebergall

Zuerst kam der Schnee, dann der Regen: Doch die Jecken in der Neuwieder Innenstadt ließen sich den Spaß nicht nehmen. Mit kreativen Kostümen und toller Livemusik wurde erneut gebührend der Rosenmontag in der Deichstadt gefeiert.

Nachdem die Nacht zuvor Schnee und Glätte nach Neuwied brachte, hatten die Narren an Rosenmontag zunächst auf ein trockenes Wetter gehofft – und wurden mit Regen überrascht. Für die Jecken aber kein Grund, das Handtuch zu werfen. Es wurde dennoch bunt, laut und ausgelassen in der Innenstadt gefeiert.







