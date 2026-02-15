Sturm aufs Zentrum der Macht
Narren haben die Macht im Unkeler Rathaus übernommen 
Die Narren, angeführt von KG-Präsidentin Emma Kessel, regieren jetzt in Unkel. Alfons Mußhoff schwenkte zum Zeichen der Kapitula
Die Narren, angeführt von KG-Präsidentin Emma Kessel, regieren jetzt in Unkel. Alfons Mußhoff schwenkte zum Zeichen der Kapitulatioen das "Spitzebötzje".
Sabine Nitsch

Stadtbürgermeister Alfons Mußhoff hat die Regierungsgeschäfte, zumindest bis Aschermittwoch, den Narren überlassen. Allerdings unterstützt er die jecken Anliegen. Die Stadt ist jetzt jeck, und die Bürger sind glücklich.

Lesezeit 2 Minuten
. Endlich ist es so weit. Den Jecken ist es gelungen, die Macht in Unkel an sich zu reißen. Der Machthaber Stadtbürgermeister Alfons Mußhoff hatte zwar trickreich versucht, die angreifenden närrischen Horden abzuwehren, indem er Wasser auf der Rathaustreppe ausschüttete.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedKarneval

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren