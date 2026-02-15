Sturm aufs Zentrum der Macht Narren haben die Macht im Unkeler Rathaus übernommen Sabine Nitsch 15.02.2026, 16:00 Uhr

i Die Narren, angeführt von KG-Präsidentin Emma Kessel, regieren jetzt in Unkel. Alfons Mußhoff schwenkte zum Zeichen der Kapitulatioen das "Spitzebötzje". Sabine Nitsch

Stadtbürgermeister Alfons Mußhoff hat die Regierungsgeschäfte, zumindest bis Aschermittwoch, den Narren überlassen. Allerdings unterstützt er die jecken Anliegen. Die Stadt ist jetzt jeck, und die Bürger sind glücklich.

. Endlich ist es so weit. Den Jecken ist es gelungen, die Macht in Unkel an sich zu reißen. Der Machthaber Stadtbürgermeister Alfons Mußhoff hatte zwar trickreich versucht, die angreifenden närrischen Horden abzuwehren, indem er Wasser auf der Rathaustreppe ausschüttete.







