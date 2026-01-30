Karnevalsempfang der CDU Narren aus dem Kreis Neuwied kommen zusammen Jörg Niebergall 30.01.2026, 15:09 Uhr

i Gruppenfoto der Tollitäten aus dem Kreis Neuwied. Jörg Niebergall

Prinzen und Prinzessinnen, Komitees, Tanzgruppen und viele weitere Narren aus dem Kreis Neuwied sind jetzt nach Waldbreitbach gekommen. Die CDU hatte zum Karnevals- und Prinzenempfang geladen.

„Uns ist es wichtig, mit den vielen Karnevalisten aus unserer Region ein paar tolle Stunden zu verbringen und einfach mal Danke zu sagen für das große Engagement und die Pflege unseres schönen rheinischen Brauchtums“: Das betonte der Vorsitzende des CDU-Kreisverbandes, Jan Petry, beim CDU-Karnevalsempfang im Waldbreitbacher Kolpinghaus.







