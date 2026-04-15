Details zum Berninger-Gelände
Namensgeber für Brachfläche hat Neuwied viel gegeben
Das Berninger-Gelände mitten in Neuwied ist derzeit noch unbebaut.
Das Berninger-Gelände mitten in Neuwied ist derzeit noch unbebaut.
Jörg Niebergall

Anlässlich des Gartenmarktes durfte das Berninger-Gelände mitten in Neuwied erneut als Parkplatz genutzt werden. Unsere Zeitung hat sich mal schlaugemacht, was der Namensgeber für die Deichstadt geleistet hat. Und das ist einiges.

Lesezeit 2 Minuten
Dieter Berninger (1910-1995) als Vorsitzender der Neuwieder Rudergesellschaft, Berninger als Vorsitzender der CDU-Fraktion im Stadtrat, Mitarbeiter in Sachen Heimatjahrbuch, Unternehmer- und Handelskaufmann und unzählige weitere Tätigkeiten: Da kommt das eigentlich weitläufige und umtriebige Schaffen des Neuwieder Ehrenbürgers (15.

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