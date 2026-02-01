Was passiert mit dem „Nah & Gut“ in Windhagen? Martin Buchholz, CDU/FDP-Fraktionsvorsitzender und Ex-Ortschef, wünscht sich in dieser Frage mehr Transparenz vonseiten des Bürgermeisters Hans Dieter Geiger. Doch dieser weist die Vorwürfe zurück.
Lesezeit 3 Minuten
Was geschieht mit dem „Nah & Gut“ in Windhagen? Nach Informationen unserer Zeitung droht noch im ersten Quartal die Schließung durch den Eigentümer. Der Laden steht seit Monaten für 465.000 Euro im Internet zum Verkauf. Derweil wartet die Ortsgemeinde Windhagen auf das Gutachten eines Sachverständigen, der die Verkaufsfläche und die dazugehörigen Wohnräume unter die Lupe genommen hat.