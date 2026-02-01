Zukunft des „Nah & Gut“ unklar Nahversorgung in Windhagen: CDU fordert mehr Tempo Daniel Dresen 01.02.2026, 16:00 Uhr

i Die Zukunft des "Nah & Gut" in Windhagen ist ungewiss. Das Gebäude steht seit Monaten zum Verkauf. Der Ortsgemeinderat wird wohl im Frühjahr über einen Kauf der Immobilie und der dazugehörigen Wohnräume diskutieren. Daniel Dresen

Was passiert mit dem „Nah & Gut“ in Windhagen? Martin Buchholz, CDU/FDP-Fraktionsvorsitzender und Ex-Ortschef, wünscht sich in dieser Frage mehr Transparenz vonseiten des Bürgermeisters Hans Dieter Geiger. Doch dieser weist die Vorwürfe zurück.

Was geschieht mit dem „Nah & Gut“ in Windhagen? Nach Informationen unserer Zeitung droht noch im ersten Quartal die Schließung durch den Eigentümer. Der Laden steht seit Monaten für 465.000 Euro im Internet zum Verkauf. Derweil wartet die Ortsgemeinde Windhagen auf das Gutachten eines Sachverständigen, der die Verkaufsfläche und die dazugehörigen Wohnräume unter die Lupe genommen hat.







