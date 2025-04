Die jahrelange Nahversorgungslücke in Großmaischeid ist bald Geschichte: „Nah Super“ öffnet nach deutlicher Verzögerung am 16. April den Selbstbedienungsdorfladen in der alten Sparkassen-Filiale. Es ist der zweite dieser Art im Kreis Neuwied.

Das lange Warten auf ein Nahversorgerangebot im 2400-Seelen-Ort Großmaischeid hat ein Ende. Am Mittwoch, 16. April, um 17.30 Uhr wird der Selbstbedienungsdorfladen des Linkenbacher Nahversorgers „Nah Super“ in der früheren Sparkassen-Filiale in Großmaischeid eröffnet. Ende 2023 war angekündigt worden, dass in das seit Jahren leer stehende Bankgebäude, das im Besitz der Ortsgemeinde ist, der baden-württembergische Nahversorger „Tante M“ einzieht. Die Eröffnung war bis Ende April 2024 anvisiert worden. Nach fast einem Jahr Verzögerung läuft das Geschäft nun unter dem Namen „Nah Super“, denn „Tante M“ hatte sich 2024 überraschend aus dem Kreis Neuwied zurückgezogen. Die bis dato einzige Filiale im Kreis hatte die Kette in Kurtscheid im März 2023 eröffnet. Der frühere „Tante M“-Franchisenehmer Kai Kuhn betreibt die Standorte in Großmaischeid und Kurtscheid nun mit seiner WW-Agrar & Handel GmbH. Die Eröffnung einer dritten Filiale in Roßbach in einem ehemaligen Handwerksbetrieb sei nach Verzögerungen beim Umbau diesen Sommer geplant, verrät Kuhn.

„Damit die Leaderförderung bewilligt wird, müssen viele Regularien eingehalten werden. Das hat ein bisschen gedauert. Die eigentlichen Umbaumaßnahmen sind sehr zügig erfolgt. Da hat sich gezeigt, dass wir hier im Westerwald Topfirmen haben.“

Kai Kuhn, Geschäftsführer der WW-Agrar & Handel GmbH, über den Umbau der alten Sparkassen-Filiale in Großmaischeid in einen Selbstbedienungsladen

In Großmaischeid will „Nah Super“ die Nahversorgungslücke schließen, die Edeka Kern nach der altersbedingten Betriebsaufgabe der Betreiber hinterlassen hat. Für den rund 80.000 Euro teuren Umbau der alten Sparkassen-Filiale in der Dierdorfer Straße 2 hatte die Ortsgemeinde Großmaischeid eine Leaderförderung in Höhe von 56.000 Euro erhalten. „Damit die Leaderförderung bewilligt wird, müssen viele Regularien eingehalten werden. Das hat ein bisschen gedauert. Die eigentlichen Umbaumaßnahmen sind sehr zügig erfolgt. Da hat sich gezeigt, dass wir hier im Westerwald Topfirmen haben“, sagt Kuhn.

„Nah Super“ soll zunächst mit drei Filialen im Kreis Neuwied vertreten sein

Die rund 80 Quadratmeter große Filiale hat sieben Tage die Woche von 5 bis 23 Uhr geöffnet. Im Selbstbedienungsladen ist nur Kartenzahlung möglich. Zweimal die Woche beantworten Mitarbeiter vor Ort Fragen zum Einkaufskonzept oder nehmen Kundenwünsche zum Sortiment auf. Dieses umfasst neben Lebensmitteln auch Dinge des täglichen Bedarfs. „Egal, mit wem ich spreche, die Leute warten darauf und sind begeistert, dass es endlich losgeht“, schildert Kuhn die Vorfreude der Großmaischeider. In seiner ersten „Nah Super“-Filiale in Kurtscheid verzeichnet Kuhn nach eigenen Angaben steigende Umsätze, dennoch wolle er es zunächst bei den bald drei Filialen im Kreis Neuwied belassen. Die sechs Mitarbeiter der WW-Agrar & Handel GmbH bestücken nicht nur die „Nah Super“-Läden, sondern auch die Lebensmittelautomaten „Regiobox“ in Harschbach.

„Jetzt liegt es an der Bevölkerung, ob der Laden angenommen wird.“

Großmaischeids Ortsbürgermeister Guido Kern

Großmaischeids Ortsbürgermeister Guido Kern hätte nicht damit gerechnet, dass die Planung des Umbaus – von der Beantragung des Fördergeldes über die Nutzungsänderung der Geschäftsräume bis hin zur Ausschreibung eines Architekten – so lange dauern würde. Kern sei sehr glücklich, dass der Laden nun endlich den Großmaischeidern zur Verfügung steht. Das Edeka-Aus damals sei schlecht für die Infrastruktur im Dorf gewesen. Der Ortschef habe auch den Unmut der Bürger wegen der deutlichen Verzögerung beim „Nah Super“ gespürt. „Jetzt liegt es an der Bevölkerung, ob der Laden angenommen wird“, so Kern.