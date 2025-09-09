Der Nah Super eröffnet am Donnerstag, 11. September, in Roßbach. „Wir bringen einen Supermarkt in kleine Orte zurück“, sagt Geschäftsführer Kai Kuhn. Auf 80 Quadratmetern soll es alles geben, was man auch in einem großen Supermarkt findet. „Wir haben alle Produktgruppen. Nicht in der Tiefe, aber von jedem etwas. Und das an sieben Tage in der Woche, mit langen Öffnungszeiten“, so Kuhn. Es ist der dritte Selbstbedingungsdorfladen, den er in der Region betreibt.

Beim Gespräch mit unserer Zeitung laufen die letzten Vorbereitungen vor der Eröffnung. Das Trockensortiment ist bereits im Geschäft, es fehlen noch Fleisch und Frischware. Die Waren bezieht Kuhn von zwei Großhändlern, es gibt aber auch Produkte wie Kartoffeln oder Honig von regionalen Erzeugern. Fleisch und Backwaren kommen von Betrieben, die auch im Ort vertreten sind.

i Kai Kuhn ist der Geschäftsführer der Nah-Super-Selbstbedienungsläden in Roßbach, Kurtscheid und Großmaischeid. Olga Kuhn

Das Geschäft kommt dabei ohne Kassierer aus. An der Eingangstür befindet sich ein Kartenlesegerät. Hält man eine EC-Karte oder auch ein Smartphone mit Bezahlfunktion gegen dieses, öffnet sich die Tür des Geschäfts. Täglich von 5 bis 23 Uhr können Menschen dort einkaufen. Dann können die Kunden wie gewohnt einkaufen, an einer Selbstbedienungskasse scannen und bargeldlos bezahlen.

Ganz ohne Menschen kommt das Geschäft aber nicht aus. „Einmal am Tag muss jemand im Laden nach dem Rechten zu sehen: die Produkte zurechtrücken und die Regale auffüllen“, erklärt Kuhn. Auch die Bestellung erledigen immer noch Menschen. Eine Automatisierung wäre von der EDV theoretisch möglich, aber die Nachfrage schwanke saisonal zu stark. Zur Sicherheit ist ein intelligentes Kamerasystem verbaut. Fällt ein Diebstahl auf, kann die Polizei auf Basis der für die Türöffnung verwendeten Karte die Ermittlungen aufnehmen.

i Kurz vor der Eröffnung ist das Trockensortiment bereits im Laden. Frische und regionale Produkte werden am Tag vor der Eröffnung angeliefert. Justin Buchinger

Für Kuhn begann es damit, dass das Unternehmen Tante M einen Selbstbedienungsladen in Kurtscheid eröffnete. Als Zweiter Vorsitzender des Wirtschaftsforums in der VG Rengsdorf-Waldbreitbach war er dabei. „Das Konzept hat mich direkt begeistert.“ Und schon seine Großeltern hatten einen Tante-Emma-Laden.

So übernahm Kuhn zuerst das Geschäft in Kurtscheid als Franchisenehmer. Später trennte er sich von dem Unternehmen und führt seitdem den Laden als Nah Super. Ein weiteres Geschäft in Großmaischeid kam dazu sowie die Regio-Box in Harschbach, die das Konzept als Automat auf noch kleinerem Raum umsetzt.

Warten auf Förderung verzögert die Eröffnung﻿

„Nach meinem Plan hätten wir schon im letzten Jahr eröffnet können“, so Kuhn. Vor zwei Jahren war auch der Roßbacher Bürgermeister Thomas Boden bei der Eröffnung des Tante M und hatte noch mit dem damaligen Betreiber den Anstoß für einen Tante M in Roßbach gegeben, was später von Kuhn fortgeführt wurde.

Dabei entschied man sich für die Immobilie von Jörg Sombrutzki, der das Gebäude, seinen ehemaligen Handwerksbetrieb, umbaut, sodass dort neben dem Selbstbedienungsladen auch ein Bistro sowie zwei Mietwohnungen entstehen. Dieser erklärt, dass der Grund für die Verzögerung das Warten auf Genehmigungen und Fördermittel sei.

i Produkte auswählen, scannen, bezahlen: Damit das Geschäft ohne Personal auskommt, sind die Abläufe im Markt simpel gehalten. Justin Buchinger

Das Projekt wird durch Leader-Förderung unterstützt. Trotz Hilfe durch die Gemeinde und den Bürgermeister hätte die zusätzliche Bürokratie den Prozess um über ein Jahr verzögert, so Sombrutzki. Und bis schließlich alles genehmigt war, hatten viele der beauftragten Handwerker bereits andere Baustellen.

Trotzdem freut man sich nun auf die anstehende Eröffnung. „Ich bin sehr froh, dass die Infrastruktur im Ort aufgewertet wird“, sagt Bürgermeister Boden. „Ich habe den Wunsch, dass es gut angenommen wird.“ Ganz Roßbach freue sich darauf. Nur bei manchen Senioren gebe es noch Skepsis wegen des bargeldlosen Bezahlens. „Wir werden sie an die Hand nehmen und ihnen zeigen, wie es funktioniert und dass man keine Angst vor der Kasse haben muss.“