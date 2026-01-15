Die drohende Nahversorgungslücke in Windhagen scheint abgewendet. Bürgermeister Geiger und der Betreiber des „Nah & Gut“ stehen in Verhandlungen über die Fortführung des Betriebs. Parallel dazu wird die Ansiedlung eines Vollsortimenters vorbereitet.
Nachdem Ende November bekannt wurde, dass die Immobilie des „Nah & Gut“ in Windhagen zum Verkauf angeboten wird, haben sich viele Menschen im 4600-Seelen-Ort Sorgen um die künftige Nahversorgung gemacht. Es gab die Befürchtung, dass, falls sich im Frühjahr kein Käufer findet, der Laden in naher Zukunft schließen wird.