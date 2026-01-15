Jahresvorschau „Nah & Gut“ in Windhagen soll vorerst geöffnet bleiben Daniel Dresen 15.01.2026, 10:00 Uhr

i Die Immobilie des "Nah & Gut" in Windhagen steht zum Verkauf. Ortsbürgermeister Hans Dieter Geiger steht in Verhandlungen mit dem Eigentümer und Betreiber, um die Nahversorgung im Ort langfristig zu sichern. Michael Möhlenhof

Die drohende Nahversorgungslücke in Windhagen scheint abgewendet. Bürgermeister Geiger und der Betreiber des „Nah & Gut“ stehen in Verhandlungen über die Fortführung des Betriebs. Parallel dazu wird die Ansiedlung eines Vollsortimenters vorbereitet.

Nachdem Ende November bekannt wurde, dass die Immobilie des „Nah & Gut“ in Windhagen zum Verkauf angeboten wird, haben sich viele Menschen im 4600-Seelen-Ort Sorgen um die künftige Nahversorgung gemacht. Es gab die Befürchtung, dass, falls sich im Frühjahr kein Käufer findet, der Laden in naher Zukunft schließen wird.







