Party mit Gründungsmitgliedern Närrisches Jubiläum: 33 Jahre Funkengarde Neustadt Creativ Picture 22.11.2026, 18:00 Uhr

i Die Treuen Husaren Köln brachten die Wiedpark-Halle zum Beben. Heinz-Werner Lamberz

Für viele Gründungsmitglieder der Funkengarde Neustadt dürften 33 Jahre schnell verflogen sein. Trotzdem ließen sie es sich nicht nehmen, diese Schnapszahl vor einem großen Publikum in der Wiedpark-Halle zu feiern – auch mit Gästen aus der Domstadt.

Punkt 18.11 Uhr ertönte der Schlachtruf „Jetzt gehts los, wir sind nicht mehr aufzuhalten“: Die Funkengarde Neustadt blickte am Samstag auf 33 Jahre „Spaß an der Freud“ zurück und feierte mit vielen Gästen aus der karnevalistischen Region. Mit auf der Bühne waren auch 13 der damaligen 22 Gründungsmitglieder.







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