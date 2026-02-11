Erster gemeinsamer Empfang
Närrische Premiere in der VG Rengsdorf-Waldbreitbach
Der Elferrat marschiert in die Roßbacher Wiedhalle ein.
Jörg Niebergall

Zum ersten Mal hat die Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach zum jecken Empfang geladen. In der Roßbacher Wiedhalle kam ein bunter Querschnitt durch die närrische VG-Landschaft zusammen.

„Verbandsgemeinde jeck und bunt“ lautete das Motto des ersten gemeinsamen Karnevalsempfangs der VG Rengsdorf-Waldbreitbach in der Roßbacher Wiedhalle. Über die närrische VG sagte der neue VG-Bürgermeister Pierre Fischer in seiner Begrüßung: „Jeck in der fünften Jahreszeit und bunt in unserer Vielfalt.

