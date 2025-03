Nächtlicher Brand in Wohnheim in Rheinbrohl-Arienheller

In einem Wohnheim in Rheinbrohl-Arienheller ist ein Bewohnerzimmer nachts in Brand geraten. Das meldet die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Bad Hönningen

Einen Zimmerbrand in einem Wohnheim in Rheinbrohl-Arienheller haben die Feuerwehreinheiten Rheinbrohl und Bad Hönningen in den frühen Morgenstunden des 30. März, gelöscht. Die Leitstelle Montabaur habe in der Nacht zu Sonntag gegen 1.00 Uhr zu einem Brandmeldealarm in dem Wohnheim gerufen, meldet der Pressesprecher der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Bad Hönningen.

Beim Eintreffen der Brandschützer sei ein Feuer in einem der Bewohnerzimmer festgestellt worden. Das Pflegepersonal hatte das Feuer bereits mit einem Feuerlöscher eingedämmt und somit Schlimmeres verhindert. Daneben war das Gebäude bereits geräumt. Die Pflegekräfte und Bewohner hatten sich bereits draußen in Sicherheit gebracht.

Eine Pflegekraft erleidet leichte Rauchvergiftung

Durch einen Trupp unter Atemschutz wurde das Feuer anschließend gelöscht, ein weiterer Trupp unter Atemschutz kontrollierte den angrenzenden Bereich. Bei den ersten Löschmaßnahmen hat sich eine Pflegekraft eine leichte Rauchvergiftung zugezogen. Sie wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Die Bewohner konnten nach kurzer Zeit bereits in einen sicheren Bereich des Gebäudes zurückkehren.

Zeitgleich wurden Lüftungsmaßnahmen durch die Feuerwehr vorgenommen. Die Feuerwehreinheiten aus Rheinbrohl und Bad Hönningen sowie der Rettungsdienst waren mit rund 20 Kräften im Einsatz. Gegen 3 Uhr fuhren die Rettungskräfte zurück, der Einsatz war gegen 5 Uhr beendet. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.