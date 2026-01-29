Opfer aus dem Kreis Neuwied Nächtliche Todesangst: Räuber reißen Familie aus Schlaf Daniel Dresen 29.01.2026, 06:00 Uhr

i Eine Räuberbande ist im vergangenen Jahr in einer Sommernacht in eine Wohnung im Kreis Neuwied eingebrochen. Die Bewohner und ihre Enkeltochter wurden von den Tätern aus dem Schlaf gerissen und verletzt. Schlussendlich konnten die Bewohner die Eindringlinge in die Flucht schlagen. (Symbolbild) dpa/Friso Gentsch. picture alliance/dpa

Maskierte Männer sind im vergangenen Jahr nachts in die Wohnung eines Ehepaars im Kreis Neuwied eingebrochen. Sie haben die Bewohner und deren Enkelin im Schlaf überfallen. Die Betroffenen schildern, wie sie die Räuber in die Flucht schlagen konnten.

Es sollte eigentlich ein schönes Wochenende mit ihrer Enkelin werden, doch was die Großeltern Bert und Emma Meyer zusammen mit ihrer Enkeltochter Klara (Namen von der Redaktion geändert) in einer Sommernacht im vergangenen Jahr in ihrer Wohnung im Kreis Neuwied erlebt haben, macht ihnen noch heute zu schaffen.







