Maskierte Männer sind im vergangenen Jahr nachts in die Wohnung eines Ehepaars im Kreis Neuwied eingebrochen. Sie haben die Bewohner und deren Enkelin im Schlaf überfallen. Die Betroffenen schildern, wie sie die Räuber in die Flucht schlagen konnten.
Es sollte eigentlich ein schönes Wochenende mit ihrer Enkelin werden, doch was die Großeltern Bert und Emma Meyer zusammen mit ihrer Enkeltochter Klara (Namen von der Redaktion geändert) in einer Sommernacht im vergangenen Jahr in ihrer Wohnung im Kreis Neuwied erlebt haben, macht ihnen noch heute zu schaffen.