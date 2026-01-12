Nächster Schritt für Windpark-Pläne in Bad Hönningen

Am 22. März wird in der Stadt Bad Hönningen ein neuer Bürgermeister gewählt. Doch unabhängig davon soll 2026 in der Badestadt eine Reihe von Projekten angegangen werden. Dazu zählt auch die nächste Planungsphase in Sachen Windkraftanlagen.
Für René Achten (CDU) stehen sehr emotionale Wochen an. Der erst im Sommer 2024 gewählte Stadtbürgermeister von Bad Hönningen muss sich Ende Januar schon wieder von seinem Amt trennen. Die Bundeswehr braucht den Offizier für ihren Einsatz in Litauen – eine Situation, mit der der Familienvater bei seinem Antritt zur Wahl vor eineinhalb Jahren in Bad Hönningen nicht gerechnet hätte.