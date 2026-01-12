Jahresvorschau Nächster Schritt für Windpark-Pläne in Bad Hönningen Daniel Dresen 12.01.2026, 11:30 Uhr

i Auf den Höhenlagen von Bad Hönningen soll ein Windpark entstehen. Ein Pachtvertrag mit dem Projektentwickler wird voraussichtlich in diesem Frühjahr durch den Stadtrat gehen. Bis zum Bau der möglichen Anlage werden aufgrund erforderlicher Gutachten für eine Genehmigung allerdings noch Jahre vergehen. dpa/Sven Hoppe. picture alliance/dpa

Am 22. März wird in der Stadt Bad Hönningen ein neuer Bürgermeister gewählt. Doch unabhängig davon soll 2026 in der Badestadt eine Reihe von Projekten angegangen werden. Dazu zählt auch die nächste Planungsphase in Sachen Windkraftanlagen.

Für René Achten (CDU) stehen sehr emotionale Wochen an. Der erst im Sommer 2024 gewählte Stadtbürgermeister von Bad Hönningen muss sich Ende Januar schon wieder von seinem Amt trennen. Die Bundeswehr braucht den Offizier für ihren Einsatz in Litauen – eine Situation, mit der der Familienvater bei seinem Antritt zur Wahl vor eineinhalb Jahren in Bad Hönningen nicht gerechnet hätte.







Artikel teilen

Artikel teilen