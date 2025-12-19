Kooperation mit der Hochschule Nächster Schritt für Neuwieder Robotik und KI-Zentrum Justin Buchinger 19.12.2025, 15:00 Uhr

i Cobot der Hochschule Koblenz: An der Hochschule Koblenz wird schon an Robotern ausgebildet. Justin Buchinger

Zukunftstechnologie made in Neuwied: Mit einem neuen Kooperationsvertrag zwischen der Hochschule Koblenz, der Stadt und dem Kreis Neuwied, sowie dem Westerwaldkreis ist das geplante KI- und Robotikzentrum in Neuwied einen Schritt weiter.

Das Bildungs-, Forschungs- und Anwendungszentrum für Robotik (Bifar), das auf dem ehemaligen Rasselstein-Gelände entstehen soll, ist ein Zukunftsprojekt für Neuwied und die Region. Hier soll im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) und Robotik geforscht und ausgebildet werden, aber auch konkrete Lösungen für Unternehmen entwickelt werden und Start-ups entstehen.







