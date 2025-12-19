Nächster Schritt für Neuwieder Robotik und KI-Zentrum 

Zukunftstechnologie made in Neuwied: Mit einem neuen Kooperationsvertrag zwischen der Hochschule Koblenz, der Stadt und dem Kreis Neuwied, sowie dem Westerwaldkreis ist das geplante KI- und Robotikzentrum in Neuwied einen Schritt weiter.
Das Bildungs-, Forschungs- und Anwendungszentrum für Robotik (Bifar), das auf dem ehemaligen Rasselstein-Gelände entstehen soll, ist ein Zukunftsprojekt für Neuwied und die Region. Hier soll im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) und Robotik geforscht und ausgebildet werden, aber auch konkrete Lösungen für Unternehmen entwickelt werden und Start-ups entstehen.