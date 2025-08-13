Hobbyforscher aus Rheinbrohl wollen unter dem Namen „Projekt Ikarus“ zum zweiten Mal eine Sonde etwa 35 Kilometer in die Höhe schicken, um dort die Erdatmosphäre zu untersuchen. Ende August ist ein Termin dafür auf der Rheinbroler Ley anvisiert.

Die Hobbyforscher des „Projekt Ikarus“ wollen es noch einmal wissen: Am Freitag, 29. August, werden Daniel Bockshecker, Bernd Fischer und Matthias Stertz erneut von der Rheinbrohler Ley einen Wetterballon in die Stratosphäre, die zweite Schicht der Erdatmosphäre, schicken. Der Heliumballon soll dann auf etwa 35 Kilometer Höhe steigen. An ihm befestigt ist eine Styroporkugel, die mit reichlich Technik gefüllt ist. In ihr befinden sich hochauflösende Kameras und Messgeräte. Neben Luftdruck, Temperatur, UV-Strahlung und Feuchtigkeit wird auch die Gammastrahlung von der Sonde gemessen. Nachdem sie vor zwei Jahren bereits mit Erfolg eine Sonde unter dem Namen „Ikarus 500“ in die Stratosphäre geschickt hatten, läuft die diesjährige „Mission“ unter dem Namen „Ikarus 1000“. Die Zahl am Ende steht für das Gewicht der Sonde, die dieses Mal 1000 Gramm beträgt.

i Eindrücke vom letzten Versuch: Der Ballon der Sonde befindet sich ungefähr auf der Höhe eines Flugzeuges. Projekt Ikarus/Matthias Stertz

Von der neuen Mission verspricht sich das Trio, besseres Bildmaterial als von dem Versuch im Sommer 2023. Die Kameras wurden von Bernd Fischer so programmiert, dass sie in zig Kilometern Höhe über der Erde alle 15 Sekunden selbstauslösen. Die ganze Mission dauert zwischen eineinhalb bis zwei Stunden. Irgendwann platzt der Heliumballon und die Sonde gleitet per Fallschirm langsam zur Erde. Per GPS halten die Hobbyforscher Kontakt zur Sonde.

i Der Ballon befindet sich bereits in der oberen Stratosphäre. Man sieht die dünne Schicht der Atmosphäre. Projekt Ikarus/Matthias Stertz

Für ihren nächsten Versuch hätten sie von der Deutschen Flugsicherung bereits ein Startfenster zugeteilt bekommen. Der Tower in Frankfurt gibt dann am 29. August um 14.30 Uhr letztlich grünes Licht zum Abheben von der Rheinbrohler Ley. „Wir haben dann eine Viertelstunde Zeit, bis das Ding in der Luft sein muss“, erklärt Michael Stertz. Doch die Wetterbedingungen müssen stimmen, sonst muss abgebrochen werden. Am besten sei eine stabile Hochdrucklage.

Bei der letzten Bergung musste ein Baumkletterer helfen

„Beim letzten Mal haben wir es um eine ganze Woche verschieben müssen“, erinnert sich Stertz. Die Stratosphärenforscher wollen nämlich eine weite Anreise für die Bergung ihrer Sonde vermeiden. Bei der Berechnung des Landespunkts helfen entsprechende Programme. Vor zwei Jahren landete die Sonde in einem Baum bei Altenkirchen. Ein Baumkletterer musste extra für die Bergung anrücken. Die Hobbyforscher verfügen über ein Bergerecht, mit dem sie auch auf Privatgelände ihre Sonde zurückholen dürfen. Bei einem vorherigen Versuch war eine Sonde mitten in einem Becken einer Kläranlage gelandet. Sie blieb heil, roch aber ganz fürchterlich. Falls die Sonde vom Forscherteam doch einmal nicht gefunden werden sollte, es gibt es einen Finderlohn in Höhe von 50 Euro.

„Wir haben letztlich unsere eigene NASA gegründet.“

Daniel Bockshecker, Mitglied bei „Projekt Ikarus“

i Das ist der Moment, als der Heliumballon platzt. Projekt Ikarus/Matthias Stertz

„Wir haben viel gelernt“, meint Stertz nach „Ikarus 500“. So hätten die Tüftler im Vorfeld wesentlich mehr Tests durchgeführt, damit dieses Mal keine Daten verloren gehen. Die neue Mission kostet die Hobbyforscher mehr als 1000 Euro an Materialwert. Zudem sind Hunderte Arbeitsstunden in die Vorbereitung geflossen. Die Messergebnisse der Sonde werden von ihnen auch selbst ausgewertet. Im September werden die ersten Resultate während eines Vortrags bei der Volkssternwarte Bonn vorgestellt. Auf die Frage, warum sie das Thema Raumfahrt nicht beruflich verfolgt haben, antwortet Daniel Bockshecker: „Dafür waren meine Mathematik-Noten zu schlecht. Wir haben letztlich unsere eigene NASA gegründet.“ Seit fünf Jahren gibt es das „Projekt Ikarus“ und sucht weitere Mitstreiter.