Konzert „Jugend musiziert“ Nachwuchsmusiker zeigen im Schloss Engers ihr Können Jörg Niebergall 01.02.2026, 16:30 Uhr

i Sofiia Rudenko spielte die Melody a-Moll von Myroslav Skoryk. Jörg Niebergall

Jetzt konnten sie zeigen, was sie draufhaben: Beim Preisträgerkonzert von „Jugend musiziert“ im Schloss Enges begeisterten Nachwuchsmusiker das Publikum mit ihrem Talent.

Da passte niemand mehr rein: Der Dianasaal im Schloss Engers war beim Preisträgerkonzert von „Jugend musiziert“ proppenvoll. Seit 2014 finden die Regionalwettbewerbe für Kinder und Jugendliche aus der Stadt Koblenz sowie den Landkreisen Neuwied, Ahrweiler, Altenkirchen, Cochem-Zell, Mayen-Koblenz und Rhein-Hunsrück an der Landesmusikakademie Rheinland-Pfalz statt.







