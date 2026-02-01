Konzert „Jugend musiziert“
Nachwuchsmusiker zeigen im Schloss Engers ihr Können
Sofiia Rudenko spielte die Melody a-Moll von Myroslav Skoryk.
Jörg Niebergall

Jetzt konnten sie zeigen, was sie draufhaben: Beim Preisträgerkonzert von „Jugend musiziert“ im Schloss Enges begeisterten Nachwuchsmusiker das Publikum mit ihrem Talent.

Lesezeit 1 Minute
Da passte niemand mehr rein: Der Dianasaal im Schloss Engers war beim Preisträgerkonzert von „Jugend musiziert“ proppenvoll. Seit 2014 finden die Regionalwettbewerbe für Kinder und Jugendliche aus der Stadt Koblenz sowie den Landkreisen Neuwied, Ahrweiler, Altenkirchen, Cochem-Zell, Mayen-Koblenz und Rhein-Hunsrück an der Landesmusikakademie Rheinland-Pfalz statt.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedKultur

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren