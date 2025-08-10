Jugendarbeit in der Feuerwehr ist nötig, um den Nachwuchs zu sichern. In Kurtscheid gibt es nun seit 50 Jahren die Jugendfeuerwehr. Viel Stolz klingt in den Reden über die Jugendfeuerwehr mit.

„Vor einem halben Jahrhundert hatte der damalige Wehrführer von Kurtscheid, Edmund Hardt, die Idee eine Jugendfeuerwehr zu gründen“, begann Werner Böcking seine Rede als Schirmherr anlässlich des Festaktes „50 Jahre Jugendfeuerwehr Kurtscheid in der Wiedhöhenhalle“. „Er sagte, wir müssen Jugendarbeit leisten, um unseren Nachwuchs zu sichern.“ Böcking selbst gehörte damals mit zu den Männern der ersten Stunde. Dass dem langjährigen Kreisfeuerwehrinspektor nun im Rahmen der Feierlichkeiten in seinem Heimatort eine ganz besondere Ehrung zukommen würde, hatte er da noch nicht gedacht.

50 Jahre Kurtscheider Jugendfeuerwehr, da nutzt man eben auch die Gunst der Stunde: Die Veranstaltung galt erstens als Höhepunkt des einwöchigen Zeltlagers, das die Kurtscheider für über 200 Jugendliche am Ehlscheider Sportplatz auf die Beine gestellt hatten. Darüber hinaus wurden verdiente Feuerwehrkameraden mit Ehrenzeichen für ihre langjährige aktive Tätigkeit ausgezeichnet. Und schließlich war es ja dann auch noch eine rundum gelungene Geburtstagsfeier mit einer riesigen Grillparty auf dem Außengelände der Halle für alle Beteiligten.

i Die Jugendfeuerwehr Kurtscheid feiert ihr 50-jähriges Bestehen. Jörg Niebergall

Das alles wollten sich dann ja auch Landrat Achim Hallerbach, Kreisbeigeordneter Philipp Rasbach, die Kreisbeigeordneten Birgit Haas und Pierre Fischer, etliche Verbands- und Ortsbürgermeister des Kreises, aber auch zahlreiche Ehrengäste nicht entgehen lassen. Kurtscheids Wehrführer Michael Wilbert hatte die Gäste begrüßt, Hallerbach, Hans-Werner Breithausen, VG-Bürgermeister Rengsdorf-Waldbreitbach, der Landesjugendfeuerwehrwart Dirk Schröder, aber auch der Wehrleiter der VG Rengsdorf-Waldbreitbach, Peter Schäfer; sowie der Brand- und Katastrophenschutzinspektor des Kreises, Holger Kurz, und der stellvertretende Kreisjugendwart Jan Eric Henn hatten ein Grußwort gesprochen.

Feuerwehraktive werden geehrt

i Hans-Werner Breithausen, Bürgermeister der VG Rengsdorf-Waldbreitbach, und Landrat Achim Hallerbach ehren verdiente Feuerwehrkameraden. Jörg Niebergall

Hallerbach und Breithausen war es dann, unterstützt von tatkräftigen Helfern und Helferinnen, vorbehalten, die entsprechenden Ehrungen durchzuführen. Das goldene Feuerwehr-Ehrenzeichen für 45 Jahre aktiven Dienst ging an Guido Breithausen (Oberraden), für 35-jährigen Dienst an Björn Ahlbach (Rengsdorf) und Achim Zimmermann (Hausen). Dem Rengsdorfer Andreas Dittrich (25 Jahre) wurde das Ehrenzeichen in Silber verliehen. Roland Birnbach aus Niederbreitbach bekam das Ehrenzeichen (40 Jahre) verliehen. Christian Merkelbach (Oberraden) wurde mit dem Ehrenzeichen am Bande um das Feuerwehrwesen geehrt. Das Ehrenzeichen für 50-jährigen aktiven Dienst ging an die Gründungsmitglieder der Kurtscheider Feuerwehr Gerd Crames, Hans-Jürgen Gerhards, Dietmar Heßler, Fredi Juhr und Klaus Weingarten.

Landesjugendwart Dirk Ströder (Westerwaldkreis) zeichnete den Oberbieberer Paul Sieger (Jugendfeuerwehr Stadt Neuwied) mit dem Ehrenzeichen der Kreisjugendfeuerwehr aus. Michael Neumann (Puderbach) bekam das silberne Ehrenzeichen der Landes-Jugendfeuerwehr, Tobias Dittrich (Rengsdorf) die silberne Ehrennadel der deutschen Jugendfeuerwehr. Und dann gab es noch Standing Ovations, als Werner Böcking die Goldene Ehrennadel der deutschen Jugendfeuerwehr überreicht wurde. Der Schirmherr war sichtlich gerührt.

„Es ist einfach toll, was hier in Sachen Nachwuchsarbeit bei der Feuerwehr geleistet wird.“

Hans-Werner Breithausen, Bürgermeister der VG Rengsdorf-Waldbreitbach

Doch auch für die Wettbewerbe im Zeltlager gab es Pokale und Urkunden von Lisa Mertgen (Jugendwartin Feuerwehr Kurtscheid) und ihrem Vertreter Oliver Wiest. Die Plätze eins bis drei bei der Nachtwanderung belegten die Jugendfeuerwehren aus Asbach, Kurtscheid und Puderbach. Bei der Wanderrallye lag der Nachwuchs aus Linz vor Asbach und Puderbach. Der Wanderpokal der Lagerolympiade ging an die Verbandsgemeinde Asbach, gefolgt von Kurtscheid und Linz.

„Es ist einfach toll, was hier in Sachen Nachwuchsarbeit bei der Feuerwehr geleistet wird“, hatte da VG-Bürgermeister Hans-Werner Breithausen schon die im Vorfeld lobende Worte und den Tenor der Veranstaltung zusammengefasst. „Und der Hauptakteur bei der Gründung im Kurtscheider Jugendheim, Edmund Hardt, wäre mehr als stolz, wenn er heute sehen könnte, welchen Stand die Jugendfeuerwehr erreicht hat.“