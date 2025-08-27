Beim zweiten Open-Air-Konzert „Woodstock 56“ hatten die Organisatoren den richtigen Riecher. Drei Nachwuchsgitarristen aus Koblenz erfreuten das Publikum mit gekonntem Spiel. Und auch in Sachen guter Zweck lohnte sich das Musikevent.

Da hatten die Macher des „Rock ´n Roll Elferrats“ in Leutesdorf wohl einen guten Riecher. Nicht nur, dass der Wettergott bei ihrem zweiten Open-Air-Konzert „Woodstock 56“ prima mitspielte, auch die Aktiven, die auf der Bühne standen, passten zum Motto des Abends wie die Faust aufs Auge.

Dem Nachwuchs eine Chance, so dürfte Organisator Harald Stoffels im Vorfeld gedacht haben, als er mit dem Koblenzer Moro Reinhardt Kontakt aufnahm, und dann zur Überraschung aller Besucher drei äußerst talentierte Nachwuchsgitarristen auf die Bühne schickte.

Als Gypsy-Kids einen Namen gemacht

Tutto Reinhardt (15 Jahre), Marlon Krämer (12) und Maikel Reinhardt (12) haben sich in jungen Jahren schon als Gypsy-Kids Koblenz einen Namen gemacht. „Die Musik liegt bei uns in der Familie sprichwörtlich im Blut“, sagt Moro Reinhardt, Vater des zwölfjährigen Maikel und Bruder der Koblenzer Swing-Legende Django Heinrich Reinhardt. „Schon unsere Großeltern liebten die Musik.“

Im Alter von sechs Jahren hatte der kleine Maikel erstmals eine Gitarre in der Hand, schnell hatte er auch seine Kumpels Tutto und Marlon mit dem Gitarrenvirus infiziert. Jazz, Bossa Nova, das Ganze lateinamerikanisch verpackt, der Auftakt des Leutesdorfer Festivals hätte stimmungsvoller nicht sein können. Und da die drei jungen Protagonisten auch gleich noch ihren eigenen Fanclub mitgebracht hatten, war die Begeisterung groß.

„Wäre klasse, wenn jemand die Kosten für die Technik übernehmen könnte.“

Die Organisatoren des Festivals

„Und das war ja nur der Anfang für ein tolles Musikevent“, schwärmt Stoffels noch drei Tage später. „Nach Abzug aller Kosten ist sogar noch ein Spendenbetrag für den Nachwuchs des SV Leutesdorf übrig geblieben.“ Im Vorjahr hatte man der örtlichen Kita einen Betrag von 1000 Euro zukommen lassen, die gleiche Summe soll nun am 4. September auf dem SVL-Sportplatz übergeben werden. „Vielleicht finden wir 2026 Sponsoren, damit wir den Betrag noch etwas nach oben schrauben können“, blicken die Macher schon weiter. „Wäre klasse, wenn jemand die Kosten für die Technik übernehmen könnte.“