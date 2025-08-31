Es ist nicht schwer, Freude in Kinderaugen zu zaubern. Die Werbegemeinschaft Linz und Helfer vom Bauhof demonstrierten das beim Kinderfest in der Bunten Stadt.

Am Wochenende stand die Bunte Stadt am Rhein ganz im Zeichen der Kinder. Auf den Plätzen Buttermarkt, Mittelstraße und Marktplatz hatten die fleißigen Helfer der Werbegemeinschaft und des Bauhofes der Stadt Linz, viele Attraktionen für Kinder aufgebaut.

i Der Buttermarktbrunnen wurde kurzerhand zum Anglerparadies. Heinz-Werner Lamberz

Der Buttermarktbrunnen bot sich als wahres Angelparadies an. Dort konnten nicht nur die Kleinen richtig viel Spaß beim Fischeangeln entwickeln. Auch beim Bobbycar Rennen vom Halborn bis auf den Buttermarkt gab es viele Sieger und Gold-Medaillen. Das Kinderkarussell der Linzer Werbegemeinschaft lud zum Rundendrehen ein. Auf der Mittelstraße konnten sich die Kinder schminken lassen.

i Das Entenangeln machte vielen Kindern Spaß. Heinz-Werner Lamberz

Auf dem Marktplatz hatte die katholische Familienbildungsstätte einen Laufrad-Parcours installiert. Zudem konnten Tontöpfe bemalt werden. Am Sonntag hatten die Akteure von „Smarte Region Linz“ passend zum Thema Digitalisierung kleine Mini-Roboter dabei, die über einen Parcours gesteuert werden konnten.