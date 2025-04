Die erste bundesweite Nacht der Bibliotheken steht in Deutschland an. Unter dem Motto „Wissen. Teilen. Entdecken“ öffnen Bibliotheken im Kreis ihre Türen und laden Menschen zu Lesungen, Führungen und kreativen Programmen ein. Wir listen auf.

Eine Premiere in Deutschland: Kurz vor Ostern erwartet alle Leseratten am kommenden Freitag die erste Nacht der Bibliotheken. Bundesweit sind Büchereien aufgerufen, sich mit eigenen Veranstaltungen und Aktionen zu beteiligen. Auch im Kreis Neuwied und Umgebung haben sich viele Bibliotheken Programme einfallen lassen. Wir geben deshalb – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – einen Überblick, welche Veranstaltungen wann und wo im Kreis und Umgebung am 4. April 2025 stattfinden:

Für Erwachsene:

Die Evangelische Bücherei Remagen plant von 19.30 bis 22.30 Uhr die Veranstaltung „Speeddating mit einem Buch - Finde deine nächste Leseliebe“. Im Gemeindehaus der Evangelischen Kirchengemeinde bereiten die Teammitglieder eine Auswahl an Büchern vor und laden Lesebegeisterte mit Essen und Getränken kostenlos zum Austausch ein. Weitere Informationen unter: buecherei-remagen.de

Musik und Lesungen können Interessierte in der Stadtbücherei Bad Honnef in der Arboretumpassage von 19 bis 21 Uhr kostenlos und ohne Voranmeldung erwarten. Gedichte und Texte verschiedener Künstler inklusive Frühlingstrunk versprechen die Veranstalter. Weitere Informationen unter meinbadhonnef.de/soziales-familie/buecherei

Zur Nacht der Bibliotheken verlängert die Stadtbücherei Andernach ihre reguläre Ausgabe bis 22 Uhr. Eine ergänzende Führung durch die Sondersammlung des 1920 geborenen Schriftstellers Charles Bukowski wird von 18.30 bis 19.30 Uhr kostenlos und ohne Voranmeldung angeboten.

Molly Zins, der Zweite Beigeordnete der Stadt Andernach, möchte Interessierte in der Stadtbücherei den Stellenwert der Heimatsprache näher bringen. Die einstündige Veranstaltung beginnt um 20.30 Uhr, ist kostenlos, und Vorabanmeldungen sind per E-Mail an stadtbuecherei@andernach.de oder telefonisch unter 02632/922344 möglich.

Für Kinder:

In der Gemeindebücherei Neustadt gibt es von 16 bis 20 Uhr einerseits Kamishbai-Lesungen und zum anderen für Kinder die Möglichkeit zum Basteln und Stöbern. Beides ist kostenlos und ohne Voranmeldung möglich.

Kinder und deren Eltern können in der Evangelischen Bücherei Remagen von 17 bis 17.30 Uhr kostenlos einen Kinonachmittag mit Popcorn genießen. Zu dem Bilderbuchkino dürfen Kinder ihr „mutigstes Kuscheltier“ mitbringen. In der Bücherei am evangelischen Gemeindehaus Remagen darf anschließend auch übernachtet werden. Voranmeldung und weitere Informationen unter buecherei-remagen.de

In Andernach liest Kinderbuchautor Stefan Gremmel aus seinem Buch „Abenteuer eines Döner-Checkers“ mit eigener Performance in der Stadtbücherei von 18 bis 20 Uhr. Die Veranstaltung ist kostenlos. Weitere Informationen zur Vorabanmeldung sind zu findenunter: www.andernach-kultur.de/Kultur/aktuelle-meldungen-stadtbuecherei/2025-nacht-der-bibliotheken

Nacht der Bibliotheken

Die erste Nacht der Bibliotheken fand im Jahr 2005 in Nordrhein-Westfalen (NRW) statt, organisiert vom Verband der Bibliotheken des Landes NRW (VBNW). Von Jahr zu Jahr haben sich weitere Bundesländer wie Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg sowie Bibliotheken aus Dänemark, Belgien und Südtirol beteiligt. Auf Anregung des VBNW wird die Nacht der Bibliotheken von 2025 an alle zwei Jahre in allen 16 Bundesländern stattfinden. ill.