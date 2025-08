. Früher konnten sich Handwerksbetriebe im Kreis Neuwied sicher sein, dass eines Tages die Kinder das Unternehmen in die Zukunft führen werden. Doch heutzutage ist das keine Selbstverständlichkeit mehr. „Wir beobachten zunehmend die Tendenz, dass Familienbetriebe Schwierigkeiten haben, einen Nachfolger zu finden, weil sich die Kinder häufiger als früher für andere Berufe entscheiden“, berichtet die Handwerkskammer (HwK) Koblenz.

Die Gründe dafür dürften mannigfaltig sein. Dabei gibt es laut der HwK viele Vorteile, wenn Kinder beruflich in die Fußstapfen ihrer Eltern treten. „Das Know-how wird innerhalb der Familie weitergegeben. Die Strukturen sind bekannt. Es gibt einen gewachsenen Kundenstamm und ein bekanntes Mitarbeiterteam“, zählt die HwK auf. Sie erhofft sich hinsichtlich des Übergabeprozesses von der Politik einen Bürokratieabbau, damit mögliche Nachfolger nicht abgeschreckt werden.

„Als Kind habe ich gedacht, das ist ein typischer Männerberuf, weil der Papa und der Opa Schuhmacher sind.“

Lena Adenau, Orthopädieschuhmachermeisterin aus Bad Hönningen

Ein positives Beispiel, wie die nächste Generation im Handwerksbetrieb eingebunden wird, stellt das Schuhhaus Adenau in Bad Hönningen dar. Lena Adenau hat im März ihren Meister als Schuhmacherorthopädin gemacht. Im Herbst 2024 hatte sie ihre Gesellenprüfung als erste Landessiegerin in Rheinland-Pfalz abgeschlossen und war mit einem Förderpreis für begabte Junghandwerker ausgezeichnet worden. „Ich hatte erst überlegt, zu studieren, weil das alle so machen“, erinnert sich die 25-Jährige.

Doch sie habe nicht genau gewusst, für welches Studium sie sich einschreiben soll, und begann im Jahr 2019 stattdessen im Familienbetrieb zunächst die Ausbildung zur Kauffrau, um sich dann weiter fortzubilden. „Als Kind habe ich gedacht, das ist ein typischer Männerberuf, weil der Papa und der Opa Schuhmacher sind. Doch während meiner Ausbildung waren es zu 70 Prozent Frauen.“ Der Großteil ihrer Ausbildungskolleginnen stamme ebenfalls aus einem Familienbetrieb. „Das ist vermutlich so, weil man ansonsten nicht auf den Beruf kommt“, sagt Lena Adenau.

Vater und Tochter ergänzen sich im Betrieb

Mit individuell angefertigten Einlagen und Änderungen an Schuhen versucht nun die Orthopädieschuhmachermeisterin, der unter Gangbeschwerden leidenden Kundschaft zu helfen. „Es ist cool, wenn Menschen dann wieder laufen können. Das fasziniert mich.“ Sie ist ein Glücksfall – nicht nur für das Handwerk, sondern auch für Vater Klaus Adenau.

Seit 25 Jahren leitet der heute 59-Jährige in dritter Generation das Geschäft in der Bad Hönninger Fußgängerzone. Wann sich Klaus Adenau aus dem Betrieb zurückziehen möchte, stehe noch nicht fest. „Es ist ein sehr kollegiales Arbeiten und macht Spaß“, sagt der Geschäftsführer. „Es braucht ein gutes Verhältnis, damit es klappt“, meint seine Tochter. Beide ergänzen sich gut: Er blickt auf mehr als 40 Jahre Berufserfahrung zurück, sie bereichert den Betrieb mit frischen Ideen. So wird das Schuhsortiment etwas moderner und auch eine Internetseite gepflegt.

Adenaus setzen auf Handwerkskunst

Gegenüber der Konkurrenz aus dem Internet wollen Adenaus mit guter Beratung punkten. „Wir haben den Vorteil, dass wir nicht nur Schuhe verkaufen, sondern auch passende Einlagen“, erklärt Lena Adenau. „Jeder hat ein kleines Wehwehchen – eine Stelle, wo es drückt, auf die wir direkt reagieren können“, verspricht Klaus Adenau. Die Probleme seien so individuell wie die Menschen selbst.

„Einen Knick-Senk-Spreizfuß hat praktisch jeder. Es gibt aber auch spezielle Fälle, beispielsweise ein Kind, das ein kürzeres Bein hat“, so Lena Adenau. Geholfen wird Kunden mit Rezept vom Orthopäden als auch Selbstzahlern. Auch Schuhreparaturen werden angeboten. Adenaus setzen noch voll auf Handwerkskunst: Von Einlagen aus dem 3D–Drucker, wie sie teilweise andernorts angeboten werden, sind sie noch nicht überzeugt.

Die Kundschaft gibt ihnen recht: Diese komme aus einem Umkreis von rund 30 Kilometern nach Bad Hönningen, weil vielerorts kein Schuhmacher mehr da ist. Die „treueste Kundin“ kommt laut Klaus Adenau sogar einmal im Jahr aus New York nach Bad Hönningen, weil sie im Rheinland ihren Bruder besuchen kommt.