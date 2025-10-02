Wolfgang Saar übernimmt Räume Nachfolge für Elektro-Ullner in Neuwied ist gesichert 02.10.2025, 17:00 Uhr

i Wolfgang Saar betreibt das Geschäft Elektrosphäre in der Wiedbachstraße 70 in Niederbieber. Als ehemaliger Mitarbeiter von Elektro-Ullner tritt er die Nachfolge von Michael Ullner an. Rainer Claaßen

Beim Familienunternehmen Elektro-Ullner in Niederbieber ist seit Ende September Schluss. Für die früheren Kunden gibt es jedoch eine Lösung: Wolfgang Saar, ein ehemaliger Mitarbeiter, übernimmt die Geschäftsräume und nahezu alle Aufgaben.

Was tun, wenn die Waschmaschine oder der Fernseher plötzlich streiken? Früher hat man sich an Elektrofachgeschäfte gewandt, aber davon gibt es heute nur noch wenige. Auch Michael Ullner vom Geschäft Elektro-Ullner aus Niederbieber hat seine Türen nun für immer geschlossen.







Artikel teilen

Artikel teilen