Beim Familienunternehmen Elektro-Ullner in Niederbieber ist seit Ende September Schluss. Für die früheren Kunden gibt es jedoch eine Lösung: Wolfgang Saar, ein ehemaliger Mitarbeiter, übernimmt die Geschäftsräume und nahezu alle Aufgaben.
Was tun, wenn die Waschmaschine oder der Fernseher plötzlich streiken? Früher hat man sich an Elektrofachgeschäfte gewandt, aber davon gibt es heute nur noch wenige. Auch Michael Ullner vom Geschäft Elektro-Ullner aus Niederbieber hat seine Türen nun für immer geschlossen.