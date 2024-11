Kasbach-Ohlenberg Nachbarschaftsstreit in Kasbach eskaliert: Zwei Männer sind massiv verletzt 31.10.2024, 13:37 Uhr

Ein heftiger Streit hat mit Faustschlägen geendet - und mit zwei Männern, die ärztlich behandelt werden mussten. Die Ermittlungen laufen.

Ein Nachbarschaftsstreit in Kasbach-Ohlenberg hat am Mittwochvormittag in schweren Verletzungen geendet. Um 9 Uhr ist bei der Polizei die Meldung von einem handfesten Streit zwischen zwei Männern in der Ortslage Kasbach eingegangen, der in wechselseitigen Faustschlägen endete.

