Nach einem Lkw-Unfall am Montag (1. September) auf der A3 bei Bad Honnef ist die Vollsperrung inzwischen aufgehoben. Die Strecke zwischen den Anschlussstellen Bad Honnef/Linz und Siebengebirge ist in Fahrtrichtung Köln auf zwei Spuren wieder frei.

Ein Lkw ist am Montag (1. September) in den frühen Morgenstunden auf der A3 bei Bad Honnef verunglückt. Der Fahrer des 40-Tonners war in Fahrtrichtung Köln unterwegs, als das Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache gegen 3.30 Uhr in die Mittelleitplanke gekracht und umgekippt war. Der Fahrer wurde nach Auskunft des Polizeipräsidiums Köln bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Nach dem Unfall musste die A3 ab der Anschlussstelle Bad Honnef/Linz in Fahrtrichtung Köln für einen halben Tag vollgesperrt werden. Bevor der mit Elektrogeräten beladene Lkw geborgen werden konnte, musste er laut Polizei erst einmal entladen werden. Die Bergungs-, Aufräum- und Reinigungsarbeiten zogen sich noch bis in den Montagnachmittag hin. Die Autobahn GmbH riet Verkehrsteilnehmern, den Bereich der A3 weiträumig zu umfahren.

Nach den Arbeiten am Montag konnten allerdings nur zwei Fahrspuren in beiden Fahrtrichtungen freigegeben werden. Denn bei dem Unfall war nicht nur Diesel ausgelaufen, sondern auch eine Betonschutzwand beschädigt worden. Ein beschädigtes Element der Betonschutzwand ragt nun in die Gegenfahrbahn in Fahrtrichtung Frankfurt. Im Laufe des Dienstags (2. September) sollen dann wieder alle Fahrspuren befahrbar sein.