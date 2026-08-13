Der tragische Tod eines 38-jährigen Motorradfahrers und seiner 33-jährigen Beifahrerin am Sonntag, 9. August, auf der K19 bei Vettelschoß beschäftigt die Region. Beide waren Mitglieder der Feuerwehr, vor deren Einfahrt der Unfall geschah.
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Zwei Menschen sind am Sonntag, 9. August, mittags bei einem tragischen Zusammenstoß eines Motorrads mit einem Katastrophenschutzfahrzeug des DRK beim Feuerwehrgerätehaus in Vettelschoß gestorben. Der 38-jährige Fahrer des Motorrads und seine 33-jährige Begleiterin verstarben noch an der Unfallstelle.