Ein schwerer Unfall ereignete sich am Dienstag gegen kurz vor 11.30 Uhr auf der A3 bei Neuwied, der Fahrer eines VW Sharans musste per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Einsatzleiter der Feuerwehr Horhausen gibt Einblicke.

Ein VW Sharan war rund 200 Meter hinter der Auffahrt Neuwied auf der A3 am Dienstagmittag gegen kurz vor 11.30 Uhr auf das Ende eines Sattelzuges aufgefahren – und das „anscheinend mit großer Wucht“, wie Thomas Schäfer, Einsatzleiter und Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Horhausen, auf Anfrage erzählt. Das Fahrzeug war stark zusammengestaucht. „Die ganze Fahrzeugfront steckte bis auf die Höhe vom Lenkrad im Lkw“, so Schäfer.

Die Feuerwehr Horhausen traf als Erstes an der Unfallstelle ein. Zu dem Zeitpunkt befand sich der Fahrer des VW Sharans nicht mehr im Wagen, weitere Personen saßen glücklicherweise nicht im Auto.

Zwischenzeitlich besteht Lebensgefahr

„Der Fahrer war bereits draußen“, sagt Schäfer. Ob der Fahrer allein das Auto verlassen konnte oder mithilfe der Ersthelfer, wisse er nicht. Den Ersthelfern an der Unfallstelle, die schnell reagierten, sprach er Lob aus: „Es waren viele Ersthelfer, die sich gekümmert haben“, sagt Schäfer anerkennend.

Der Fahrer des VW Sharan lag schließlich auf dem Grünstreifen neben der Autobahn. „Drei Feuerwehrkameraden haben sich um die Erstversorgung des Patienten gekümmert und versucht, diesen zu stabilisieren.“ Schäfer spricht von starken und blutenden Verletzungen am Kopf und im Körperbereich. Zwischenzeitlich sei es lebensbedrohlich gewesen. Der Fahrer war bei Bewusstsein, habe aber auf eine direkte Ansprache nicht reagiert. „Er war unter Schock.“ Der Rettungswagen habe schließlich die weitere Versorgung übernommen, der Patient konnte für den weiteren Transport stabilisiert werden.

Wie die Autobahnpolizeistation Montabaur am Dienstagabend um 19.15 Uhr in der Pressemitteilung berichtete, wurde der Fahrer schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert. Schäfer erzählt, dass der Rettungshubschrauber Air Rescue von Luftrettungszentrum Nürburgring im Einsatz war, und der Patient in ein Krankenhaus nach Koblenz gebracht wurde.

Unfall sorgt für Vollsperrung

Der schwere Unfall sorgte laut Polizei für eine zweimalige Vollsperrung in Fahrtrichtung Köln. Es ging längere Zeit aufgrund der Vollsperrungen keinen Meter voran. Nach deutlich mehr als einer Stunde Wartezeit wurde auf Höhe der Unfallstelle ein Teil der Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben, der schließlich wieder normal fließen konnte.

Im Einsatz waren neben der Polizei, der Rettungshubschrauber und der Feuerwehr Horhausen mit zehn Einsatzkräften etwa auch die Freiwillige Feuerwehr Pleckhausen mit 15 Kräften sowie die Autobahn GmbH des Bundes und der Rettungsdienst. Der Einsatz für die Feuerwehr Horhausen dauerte insgesamt knapp vier Stunden, gegen 11.25 Uhr wurden die Feuerwehren Pleckhausen und Horhausen zunächst alarmiert, gegen 15.20 Uhr, wie Schäfer berichtet, rückten sie wieder ab.

Absperrmaßnahmen wurden durch die Polizei ergriffen. Die Feuerwehren überprüften zwischenzeitlich, ob durch den Unfall weitere Gefahr in Verzug vorlag. Doch nach Kontrolle der Ladung des Lkws, die ungefährlich war, und auch des Motorraumes, bestätigte sich dies nicht. „Es waren keine Chemikalien geladen“, so Schäfer. Die Besatzung eines Abschleppwagens barg schließlich noch den zerstörten VW Sharan.