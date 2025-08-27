Das Mietshaus Mittelstraße 13 in Neuwied wird nach Gerichtsbeschluss zunächst mal keine Baustelle. Offen bleibt noch, was GSG und Fürstenhaus zu tun gedenken, um die notwendige Reparatur am Abwassersystem des Mietshauses erledigen lassen zu können.

Die amtsrichterliche Entscheidung, die Bauarbeiten am Abwassersystem des Mietshauses in der Mittelstraße 13/Kirchstraße 1 einzustellen, wirkt. Bis Mittwochmittag habe es, anders als von der Gemeindlichen Siedlungsgesellschaft Neuwied mbH (GSG) angekündigt, keine Bautätigkeit im Wohnhaus gegeben. Das erfuhr unsere Zeitung von Bewohner Reiner Schittenhelm, der den richterlichen Beschluss im Sinne aller betroffenen Mieter angestrengt hatte.

Richter führt drei wesentliche Gründe auf

Dabei führte der Richter drei wesentliche Gründe an, die ihn dazu bewogen haben, dem Eilantrag von Reiner Schittenhelm stattzugeben. Zum einen hob er auf die Kurzfristigkeit ab, die zwischen Benachrichtigung der Mieter und angekündigtem Baustart liegt: „Es wäre eine längere Vorlaufzeit als vier Tage bei solch einer einschneidenden Maßnahme notwendig gewesen.“ Zum anderen verwies der Richter mit Blick auf die unterbrochene Wasserzufuhr für die Bewohner, die Dusch- und Toilettencontainer nichts an der untragbaren Situation ändern würden, da diese nur nach einem etwa zweiminütigen Fußmarsch zu erreichen wären. Schließlich fiel auch ins Gewicht, dass die Eigentümer nicht angeben können, wann die Baumaßnahme beendet sein würde.

Unsere Zeitung hat die Rechtsabteilung der GSG um nochmalige Stellungnahme dazu gebeten, was die Gesellschaft und das Fürstentum nun zu tun gedenken. Schließlich müssten die Schäden am Abwassersystem möglichst schnell behoben werden, hieß es. Sobald diese vorliegt, werden wir darüber berichten.

„Warum stellt man nicht für die Dauer so umfangreicher Maßnahmen Wohncontainer auf?“

Mieter Reiner Schittenhelm

Reiner Schittenhelm verweigert sich unterdessen nicht einer aus seiner Sicht sinnvollen Lösung des Problems: „Warum stellt man nicht für die Dauer so umfangreicher und den Alltag der Bewohner des Gebäudes einschränkenden Maßnahmen Wohncontainer auf, wie es sie für Asylbewerber auch gibt?“ Im großen Hof vor dem Schloss wäre seiner Auffassung nach Platz für diese Container. „Offenbar wollten die Eigentümer bei der Baumaßnahme möglichst billig davonkommen, Hygiene und Menschenwürde zählten da wohl nicht“, mutmaßte er.