Die A3 in Fahrtrichtung Köln ist nach einem Unfall ab der Anschlussstelle Bad Honnef/Linz vollgesperrt. In den frühen Morgenstunden war ein Lkw verunglückt. Die Vollsperrung soll erst am Montagnachmittag aufgehoben werden.

Ein Lkw ist am Montag (1. September) in den frühen Morgenstunden auf der A3 bei Bad Honnef verunglückt. Der Fahrer des 40-Tonners war in Fahrtrichtung Köln unterwegs, als das Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache gegen 3.30 Uhr in die Mittelleitplanke gekracht und umgekippt war. Der Fahrer wurde nach Auskunft des Polizeipräsidiums Köln bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Nach dem Unfall musste die A3 ab der Anschlussstelle Bad Honnef/Linz in Fahrtrichtung Köln vollgesperrt werden. Bevor der mit Elektrogeräten beladene Lkw geborgen werden kann, soll er laut Polizei erst einmal entladen werden. Die Bergungs-, Aufräum- und Reinigungsarbeiten werden sich vermutlich noch bis in den Montagnachmittag ziehen. Die Autobahn GmbH rät Verkehrsteilnehmern, den Bereich der A3 weiträumig zu umfahren. Eine entsprechende Umleitung ist eingerichtet.

Nach den Arbeiten am Montag können laut Autobahn GmbH allerdings nur zwei Fahrspuren in beiden Fahrtrichtungen freigegeben werden. Denn bei dem Unfall war nicht nur Diesel ausgelaufen, sondern auch eine Betonschutzwand beschädigt worden. Ein beschädigtes Element der Betonschutzwand ragt nun in die Gegenfahrbahn, sodass in Fahrtrichtung Frankfurt bereits jetzt nur zwei Fahrspuren zur Verfügung stehen. Im Laufe des Dienstags (2. September) sollen dann wieder alle Fahrspuren befahrbar sein.