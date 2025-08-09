Geschäftsführer Guido Wernert teilt im Gespräch mit, welche Auswirkungen die Übernahme der Klinik in Hachenburg für den Standort Dierdorf hat. Außerdem spricht er über weitere Vorhaben und die Krankenhausversorgung in der Region.

Die ehemalige DRK-Klinik Hachenburg hat seit dem 1. Juni einen neuen Träger und die Mitarbeiter können positiv in die Zukunft blicken. Der Standort Hachenburg wurde von der evangelischen Krankenhausgesellschaft Dierdorf/Selters übernommen. Noch ist die Umbenennung nicht offiziell, aber im Hintergrund laufen bereits nötige Schritte dafür: Die drei Krankenhausstandorte Selters, Hachenburg und Dierdorf werden bald unter dem Namen Evangelisches Klinikum Westerwald firmieren.

Doch was bedeutet die Übernahme für den Standort Dierdorf und wie sieht Guido Wernert, Geschäftsführer der Evangelischen Krankenhausgesellschaft Dierdorf/Selters, grundsätzlich die eigene Rolle bei der Krankenhausversorgung in der Region? Generell betont Wernert, dass die Übernahme Auswirkung auf die Region habe. „Wir haben den Namen Evangelisches Klinikum Westerwald nicht ohne Grund gewählt. Wir halten verschiedene Versorgungsangebote im Verbund vor.“ Weiterhin ergänzt er: „Unser Ziel ist es, die medizinische Versorgung im Oberwesterwald nachhaltig abzusichern.“

Für die drei Krankenhausstandorte soll es laut Wernert übergreifend ein Management geben, dazu fungiert das St.–Vincenz-Krankenhaus als Maximalversorger im Hintergrund, das mit den genannten Krankenhausstandorten partnerschaftlich verbunden ist. „Es laufen enge Absprachen mit Limburg“, beschreibt Wernert auch die fachspezifische medizinische Verzahnung der Kliniken.

Als einen weiteren Synergieeffekt erklärt er, dass über Limburg der Zentraleinkauf für alle Krankenhäuser in eigener Trägerschaft geregelt wird: „Es gibt einen Einkaufsleiter als zentralen Strukturierer.“ Das Management werde vereinheitlicht, „die Arbeitswege und Organisationsformen sollten gut passen“, ist Wernert überzeugt.

„In Selters, Dierdorf und Hachenburg gibt es ein gemeinsames Organigramm und Qualitätsmanagement“, führt er weiter aus. Zum Beispiel ist es so organisiert, dass es für den jeweiligen Standort bei der Pflege einen Pflegeleiter gibt und dann noch eine übergreifende Gesamtleitung. Personelle Entlassungen sollen laut Wernert am Standort in Dierdorf nicht erfolgen.

Erhöhte Nachfrage in Dierdorf

Wernert spürt die sich verändernde Versorgungslage, bedingt durch Krankenhausschließungen in der Region und dem demografischen Wandel. „Mit Blick auf die innere Abteilung ist die Nachfrage in Dierdorf erhöht“, betont Wernert. Die höhere Nachfrage merke man auch in Hachenburg. In Sachen Gebäudeerweiterungen sei in nächster Zeit für Dierdorf nichts geplant. Durch die Krankenhausschließungen sieht Wernert eine gute Möglichkeit zu wachsen.

Aus medizinischer Sicht kündigte der Geschäftsführer bereits auf der Pressekonferenz Ende Mai zur Übernahme an, die drei Notaufnahmen an den Standorten in Hachenburg, Selters und Dierdorf stärken zu wollen. Zudem soll in Hachenburg die Geriatrie mit Leben gefüllt werden. Wernert zeigte sich damals schon davon überzeugt, dass man mit einer vertretbaren Summe, die bei etwa 20 Millionen Euro liege, für die Zukunft viel erreichen könne. Mit dem Geld soll beispielsweise die Geriatrie neu aufgebaut werden.

Weitere Maßnahmen beträfen unter anderem (in überschaubarem Maße) den Brandschutz und die EDV. Nahezu alle der circa 450 Mitarbeiter des Krankenhauses werden in den neuen Verbund übernommen. Lediglich fünf Personen (verteilt auf 3,1 Vollzeitstellen) aus den Bereichen Radiologie und Sozialer Dienst müssten das Haus aus strukturellen Gründen verlassen, hätten aber anderweitig gute berufliche Perspektiven, so damals Jürgen Ecker, Kaufmännischer Direktor des Krankenhauses. Darüber hinaus kann sich Wernert noch vorstellen, in die Neurologie in Selters zu investieren. „Hier gibt es Bedarf in Rheinland-Pfalz“, so die Einschätzung des Geschäftsführers.

Teilweise sich überschneidende Angebote

An den drei Standorten werden sich zum Teil überschneidende und ergänzende Angebote vorgehalten, wie auf der Internetseite des Krankenhauses Dierdorf/Selters zu finden ist. In Dierdorf besteht das Angebot aus der Allgemeinchirurgie, der Anästhesie, Innere Medizin II (Klinik für Gastroenterologie, also dem Teilgebiet, das sich unter anderem mit Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes befasst und der Pneumologie, also Lungenerkrankungen), der Intensiv- und Gefäßmedizin, der Gynäkologie, der orthopädischen Chirurgie, der Viszeralchirurgie (Chirurgie des Bauchraumes), der Unfall- und Wirbelsäulenchirurgie sowie der Urologie.

Dagegen gibt es in Selters folgendes Angebot: Innere Medizin I (Klinik für Allgemeine Innere Medizin, Kardiologie und Diabetologie), Innere Medizin II für Gastroenterologie und Pneumologie, Intensivstation, Neurologie mit Stroke-Unit (Schlaganfalleinheit), Neuropsychologie, Radiologie sowie Therapiepraxen mit Logopädie, Ergo- und Physiotherapie (auch ambulant). In Hachenburg sind bei den Angeboten die Innere Medizin mit der Kardiologie und die Gastroenterologie gelistet. Dazu kommen die Unfallchirurgie und die Orthopädie sowie die Allgemein-Chirurgie, die Anästhesie und Intensivmedizin sowie die zentrale Notaufnahme.