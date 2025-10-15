Veranstaltungen in Neuwied Nach den Herbsttagen ist vor dem Knuspermarkt Jörg Niebergall 15.10.2025, 11:00 Uhr

i Bei den Neuwieder Herbsttagen am Wochenende gab es jede Menge floristischer Geschenkideen. Jörg Niebergall

Die Neuwieder Herbsttage haben am Wochenende 11. und 12. Oktober viele Besucher in die Innenstadt gelockt. Die Planungen für den Oktober 2026 sind jetzt bereits angelaufen – aber erst einmal steht der Weihnachtsmarkt auf dem Programm.

Nicht nur die Macher vom Amt für Stadtmarketing haben nach den Neuwieder Herbsttagen ein positives Fazit gezogen, auch Händler und Besucher waren mit der Veranstaltung am Wochenende rundum zufrieden. „Wir hatten anfänglich etwas Angst, dass das Wetter nicht mitspielt“, so der städtische Mitarbeiter Pascal Stoltze.







