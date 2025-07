Es tut sich was rund um die abgebrannte Lagerhalle in Gladbach. Nachdem die zuständige Kriminalinspektion ihre Arbeit beendet hatte, kann nun die Beseitigung der Halle der Firma Frings Abbruchtechnik in der Dierdorfer Straße im Gladbacher Industriegebiet vonstattengehen. Anfang Juni hatte ein Großfeuer die Gebäude der Firma nahezu gänzlich zerstört. Zahlreiche Löschzüge der näheren Umgebung waren im Einsatz.

Lagerhalle ist fast komplett zerstört

Jetzt schaut auch Peter Hartenfels, Geschäftsführer der Firma, etwas optimistischer in die Zukunft. „Letztendlich sind wir froh, dass sich während des Brandes keine Personen in der Halle befunden haben und bei den Löscharbeiten auch niemand verletzt wurde“, sagt Hartenfels. „Alles, was zerstört wurde, und eben auch alles, was in den Hallen gelagert war, ist ersetzbar.“

i Peter Hartenfels bietet sich am Tag nach dem Großbrand in Gladbach ein Bild der Zerstörung. Jörg Niebergall

Wenn die Abbrucharbeiten beendet sind, soll auf dem gleichen Gelände wieder eine ähnliche Halle entstehen. Momentan sind die Gerätschaften, die gerettet werden konnten, in einem der nun auf dem Firmengelände aufgestellten Container untergebracht. Wobei ein 35-Tonnen-Bagger, mehrere Kleingeräte sowie Verbrauchsmaterial ein Opfer der Flammen wurden.

Die Versicherung schätzt den Schaden auf einen einstelligen Millionenbetrag. „Das wird sich zeigen, wenn wir fertig sind“, fügt der Firmenchef hinzu. „Die verbrannten Geräte müssen ja wieder beschafft werden, und auch der Aufbau der Halle kommt hinzu.“ Die Provinzial-Agentur, über die die Firma versichert war, hat nach Aussage von Agenturchef Martin Hahn schon grünes Licht für Abriss und Wiederaufbau gegeben.

i Die Arbeiten laufen. Jörg Niebergall

Eine endgültige Aussage über die Brandursache konnten auch die Kriminalpolizei Neuwied sowie die Brandursachenermittler der Versicherung nicht machen. Eine Brandstiftung scheint jedenfalls ebenso ausgeschlossen wie eine unsachgemäße Bedienung der Gerätschaften. Aller Ansicht nach könnte es ein Kurzschluss in der Elektrik gewesen sein, aber auch das ist nicht hundertprozentig sicher.

Betroffene Firma am Abbruch beteiligt

Da die Firma Frings in erster Linie auf Abbrucharbeiten spezialisiert ist, ist sie nun natürlich auch bei der Beseitigung der Brandreste gefordert. Aktuell sieht man jedenfalls vorschriftsmäßig mit Schutzanzug und Schutzmaske bekleidete Arbeiter der Firma beim Trennen der Materialien. Dabei kommen auch größere Gerätschaften wie ein Bagger zum Einsatz. Die Verwaltung, die bis zum Brand in einem Nebengebäude der Halle untergebracht war, ist ebenfalls in den aufgestellten Containern untergebracht.

i Arbeiter in Schutzanzügen sind auf dem Gelände unterwegs. Jörg Niebergall

Die Arbeiten der Firma Frings laufen aktuell weiter und sind von dem Brandschaden nur geringfügig betroffen. Wann die Abbrucharbeiten fertig sind und wie schnell eine neue Halle dort wieder steht, konnte auch Geschäftsführer Hartenfels noch nicht beantworten. „Wir sind dabei und versuchen, dass es so schnell wie möglich über die Bühne geht. Es dauert eben, und alles hat seine Zeit.“