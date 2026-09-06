Kirmestraditionen in Bonefeld Nach dem Baumholen folgt das Specksammeln Jörg Niebergall 06.09.2026, 14:30 Uhr

i Das gemeinsame Baumholen gehört zur Kirmes in Bonefeld dazu. Schließlich schmecken Mettbrötchen und Kaltgetränke mitten im Wald bekanntlich besonders gut. Jörg Niebergall

Wenn der Kirmesbaum in Bonefeld steht, kann auch ganz offiziell gefeiert werden. Nach dem kleinen sportlichen Warm-up machte ein DJ im Ort Stimmung, bevor am Montag das traditionelle Speck- und Eiersammeln folgt.

Es gibt Termine, die stehen bei den Bonefelder Burschen vermutlich noch etwas dicker im Kalender als Weihnachten und Ostern. Das gemeinsame Baumholen gehört jedenfalls dazu. Schließlich schmecken Mettbrötchen und Kaltgetränke mitten im Wald bekanntlich besonders gut – und wenn anschließend auch noch ein stattlicher Kirmesbaum Richtung Dorf bewegt wird, ist Teamarbeit gefragt.







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