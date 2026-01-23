Früheres Niederbieberer Lokal Nach Brand soll sich im alten „Zur Linde“ etwas tun Jörg Niebergall 23.01.2026, 13:00 Uhr

i Der Gebäudekomplex in der Aubachstraße 5 und 7 hat früher die Gaststätte "Zur Linde" beherbergt. Hier könnte etwas Neues entstehen. Jörg Niebergall

In der früheren Gaststätte „Zur Linde“ in der Aubachstraße in Niederbieber hat es in der Silvesternacht gebrannt. Das Gebäude stand da bereits leer – und droht, zu einem Schandfleck zu werden. Aber: Es gibt Hoffnung.

In der Silvesternacht hat es in dem Gebäudekomplex in Niederbieber gebrannt, in dem früher die Gaststätte „Zur Linde“ ansässig war. Bald sprach die ermittelnde Kriminalpolizei von dem Anfangsverdacht einer Brandstiftung, da es sich gleich um drei oder sogar vier Brandherde gehandelt habe.







Artikel teilen

Artikel teilen