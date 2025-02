Benefizaktion im Heimathaus Nach Brand in Engers: Gala für einen neuen Lokschuppen Rainer Claaßen 02.02.2025, 15:04 Uhr

i Fast 500 Besucher waren im Neuwieder Heimathaus. Rainer Claaßen

In der Silvesternacht brannte der Lokschuppen in Engers ab. Bei einer großen Benefizgala zeigte Neuwied jetzt seine Hilfsbereitschaft: Im restlos ausverkauften Heimathaus sammelten Besucher und Vereine aus der ganzen Stadt Geld für einen Neubau.

So tragisch der Brand des Engerser Lokschuppens in der Silvesternacht auch war – er hat auch positive Folgen. Dazu zählt mit Sicherheit die Benefizgala, die am Freitagabend im Neuwieder Heimathaus stattfand: Vor komplett ausverkauftem Haus führte Initiator Boris Weber in seiner Rolle des mürrischen und selbstverliebten Karnevalspräsidenten „Rainer“ durch einen Abend, wie es ihn ohne den Brand wohl nicht so bald gegeben hätte: Highlights von den ...

