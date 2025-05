Nach Benno Fürmann: Was in Linzer Stadthalle ansteht

Die Lesung mit dem bekannten Schauspieler Benno Fürmann in der Linzer Stadthalle zog vor Kurzem einige interessierte Linzer in ihren Bann. Der Berliner hatte sein Werk „Unter Bäumen“ mitgebracht. Was steht in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten noch so in der Linzer Stadthalle an? Unserer Zeitung hat nachgefragt.

Von Konzerten und Kinder-Partys

Wie die Touristinformation Linz mitteilt, gibt es am Samstag, 24. Mai, ab 19 Uhr ein Konzert des Linzer Männergesangvereins (MGV) 1822 mit dem Titel „Fernweh “. Mit kölschen Tönen will der Chor auch etwas „Heimweh“, das Gegenteil von Fernweh, aufkommen lassen. Auch die Leubsdorfer CHORallen und die Musiker von Cab3 sind beim Konzert des MGV mit dabei. Der Eintritt kostet 18 Euro.

Am Sonntag, 29. Juni, findet ab 16 Uhr eine Kinder-Mitmach-Party statt. Der Veranstaltungsort ist der Pfarrhausgarten, wie Neißen Events auf Anfrage unserer Zeitung berichtet, die Stadthalle dient als Schlechtwetteroption. Die Teilnahme an der Veranstaltung kostet 8 Euro, Programm sind Kinderlieder von Martin Pfeiffer.

Kabarettistischer Herbst

Kabarettistisch werden Herbst und Winter: In der Stadthalle stehen am Sonntag, 5. Oktober, 18 Uhr, „Willi und Ernst“ laut Veranstaltungskalender in der Stadthalle auf der Bühne. Das Programm heißt „Programm Nr. 7 – Verflixt nochemol!“ Die beiden Koblenzer „Rentner aus Leidenschaft“, die eigentlich Dirk Zimmer und Markus Kirschbaum heißen, bieten einen Abend voll rheinischem Humor. Der Eintritt zum kabarettistischen Abend mit den beiden bekannten Komikern kostet 29 Euro.

Nicht minder munter weiter geht es bei der Veranstaltung am Mittwoch, 26. November, um 20 Uhr mit der auf den Bühnen der Region bekannten Kabarettistin Ingrid Kühne und ihrem Programm „Ja, aber ohne mich!“ Es wird laut Ankündigungstext von Neißen Events auch dieses Mal nicht laut, böse oder schimpfend, sondern wie immer: einfach nur lustig. Der Eintritt kostet hier 39.50 Euro.

Neujahrskonzert der Frankfurter Philharmonia

Die letzte der drei großen Kabarettveranstaltungen in der Linzer Stadthalle bestreitet Tobias Mann; und zwar am Samstag, 6. Dezember, ab 20 Uhr. „Real/Fake – Das 8. Solo“ heißt sein Programm, das er in Linz auf die Bühne bringt. Darin stellt er eine der wichtigsten Frage der Zeit: Was ist echt und was ist falsch – und spielt das überhaupt noch eine Rolle, wenn man mit einem Klick viel schönere Wahrheiten erzeugen kann, als die Realität sie hergibt? 31 Euro Eintrittspreis müssen interessierte berappen.

Das alte Jahr klingt aus, es wird festlich ins neue eingestimmt: Am Neujahrstag, 1. Januar 2026, 18 Uhr, spielt die Philharmonia Frankfurt das Neujahrskonzert in der Stadthalle und läutet für die Linzer das neue Jahr ein. Der Eintritt hierfür kostet 27,50 Euro.

Eintrittskarten für die Veranstaltungen gibt es im Vorverkauf unter anderem in der Touristinformation Linz, bei Bonnticket und über die Internetseite www.neissen-events.de. Karten für das Konzert des MGV Linz können bei der Touristinformation, bei den Sängern oder per E-Mail an info@mgv-linz.de erworben werden.