Schiffstourismus in Neuwied Nach Anleger-Ankündigung: Und wann ist Engers dran? Viktoria Schneider 24.10.2026, 17:00 Uhr

Gleich zwei neue Schiffsanleger soll Neuwied bekommen. Aber während man sich in der Innenstadt freut, fragen sich die Menschen in Engers, wann auch ihr Stadtteil dran ist. Wir haben die Stadt gefragt, ob es Neuigkeiten bezüglich eines Anlegers gibt.

Um Schiffstouristen nach Neuwied zu bringen, bekommt die Stadt gleich zwei neue Anleger. Aber: Die sollen in der Innenstadt errichtet werden, und zwar am Deichufer. Was ist mit den anderen Stadtteilen, die auch am Rhein liegen? Besonders in Engers wird schon lange ein weiterer Anleger gefordert – aber bisher ohne Erfolg.







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