Nostalgie in Neuwied Nach 34 Jahren: Passagiere wollen noch nicht aussteigen Jörg Niebergall 27.09.2026, 14:00 Uhr

i Und damit war tatsächlich die alte Reisegruppe versammelt: Pascal „Passi“ Gentner übernahm Gesang und Saxofon, Andreas Thran Gesang, Keyboards und Gitarre, Ulle Wolf die Gitarre, Albrecht Seiler den Bass, Enno Nilson die Keyboards und Torsten Hennerici das Schlagzeug. Jörg Niebergall

Seit 1992 stehen „Passi und die Passagiere“ wieder auf der Bühne und liefern ab. Viele Fans von damals tanzen und singen mit, als hätte es die lange Pause nicht gegeben. Es ist ein besonderer Abend. Die Nachfrage kann nicht komplett bedient werden.

34 Jahre kein gemeinsamer Auftritt – und dann reicht plötzlich der Platz nicht. Noch bevor „Passi und die Passagiere“ am Samstagabend im Neuwieder Bootshaus den ersten Ton spielten, war klar: Vergessen hatte diese Band offenbar niemand. Wegen der Brandschutzvorgaben durften nur 150 Besucher hinein.







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