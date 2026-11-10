Betreiberin (70) hört auf
Nach 30 Jahren schließt Modeboutique Zeitgeist in Linz
Siggi Dembski (links) und Karin Prang im Linzer Zeitgeist
Siggi Dembski (links) und Karin Prang im Linzer Zeitgeist
Sabine Nitsch

Wer Mode sucht, die es nicht überall gibt, fährt nach Linz in den Zeitgeist. Siggi Dembski ist dort seit 30 Jahren die erste Adresse für Frauen, die Wert auf besondere und hochwertige Mode legen. 

Lesezeit 3 Minuten
Es wird eine Zäsur für Linz sein. Nach mehr als 30 Jahren schließt Siggi Dembski den „Zeitgeist“ in der Mittelstraße, kurz vor dem Buttermarkt. Die Modeboutique ist eine Institution und aus Linz kaum wegzudenken.„Ich bin über 70. Da muss man irgendwann auch mal sagen, es ist genug“, sagt Dembski.
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