Gesichter des Karnevals
Nach 125 Jahren: Erste Single-Prinzessin regiert Asbach
Claudia I. alias Claudia Haesen ist die Karnevalsprinzessin des Clubs "Gemötlichkeit" Asbach in der Session 2025/26. Ihre Adjutanten sind ihre Kinder Dennis und Celine.
Simon Becker

Claudia I. alias Claudia Haesen schreibt im Club „Gemötlichkeit“ Asbach Geschichte: Sie ist die erste Single-Prinzessin des Vereins seit seiner Gründung im Jahr 1901. Im Interview mit unserer Zeitung spricht sie über ihre Liebe zum Karneval.

Lesezeit 2 Minuten
Für die Buchhalterin Claudia Haesen aus Asbach steht eine ganz besondere Karnevalssession an: Die 58-Jährige regiert als erste Single-Prinzessin des Clubs „Gemötlichkeit“ in 125 Jahren Vereinsgeschichte die Asbacher Narren. Rund 50 Termine hat Claudia I.

