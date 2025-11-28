Gesichter des Karnevals Nach 125 Jahren: Erste Single-Prinzessin regiert Asbach Daniel Dresen 28.11.2025, 09:00 Uhr

i Claudia I. alias Claudia Haesen ist die Karnevalsprinzessin des Clubs "Gemötlichkeit" Asbach in der Session 2025/26. Ihre Adjutanten sind ihre Kinder Dennis und Celine. Simon Becker

Claudia I. alias Claudia Haesen schreibt im Club „Gemötlichkeit“ Asbach Geschichte: Sie ist die erste Single-Prinzessin des Vereins seit seiner Gründung im Jahr 1901. Im Interview mit unserer Zeitung spricht sie über ihre Liebe zum Karneval.

Für die Buchhalterin Claudia Haesen aus Asbach steht eine ganz besondere Karnevalssession an: Die 58-Jährige regiert als erste Single-Prinzessin des Clubs „Gemötlichkeit“ in 125 Jahren Vereinsgeschichte die Asbacher Narren. Rund 50 Termine hat Claudia I.







