Wahrscheinlich Ende des Jahres schließt das Schuhhaus Wöckner seine Türen nach einer bewegten Geschichte. Viele treue Kunden werden das bedauern. Was nicht abverkauft wird, soll gespendet werden.

Schon vor einigen Monaten haben Axel und Stephanie Wöckner einen der beiden Schuhläden, die sie seit vielen Jahren in der oberen Mittelstraße geführt haben, geschlossen. Es sah so aus, als wollten die beiden das Geschäft konzentrieren – zwei Standorte in unmittelbarer Nähe erscheinen in den aktuell schweren Zeiten für den Einzelhandel auch nicht unbedingt sinnvoll. Doch jetzt läuft auch im verbliebenen Laden der Ausverkauf. Noch vor Ende dieses Jahres wird damit eine Tradition zu Ende gehen, die weit mehr als 100 Jahre zurückreicht.

Ein Rückblick: Wenn Axel Wöckners Eltern Friedhelm und Doris Wöckner aus der Historie der Familie berichten, müssen sie sich bei den Jahreszahlen gelegentlich gegenseitig korrigieren. Was nicht verwundert, denn schon der Großvater von Friedhelm Wöckner kümmerte sich um die Schuhe der Neuwieder. Genauer gesagt, um die der Heddesdorfer, denn als er seinen orthopädischen Schusterbetrieb in der heutigen Peter-Siemeister-Straße eröffnete, war Heddesdorf noch kein Stadtteil, das wurde er erst 1904.

1997 eine Filiale im Löhr-Center eröffnet

Auch sein Sohn entschied sich für das Schuhmacherhandwerk und wurde Meister. Er übernahm 1962 das Schuhgeschäft der Familie Heydorn, das damals in der Dierdorfer Straße 1 war. Das Gebäude wurde 1977 abgerissen, damit Autos leichter um den spitzen Winkel in die Andernacher Straße einbiegen konnten. Aufgrund einer Erkrankung des Vaters übernahmen Friedhelm und Doris Wöckner das Geschäft schon im Jahr 1974. Sie fanden einen neuen Standort in der Heddesdorfer Straße – im Bereich zwischen Hofgründchen und Andernacher Straße reihte sich damals noch ein Geschäft an das andere.

Bis 2007 blieb die Familie dem Standort treu, um dann in die Mittelstraße umzuziehen. Später gab es erneut einen Standortwechsel, und die Eröffnung eines zweiten Geschäftes folgte. Sohn Axel und seine Frau Stephanie kümmerten sich zunächst vorrangig um die Filiale, die die Familie 1997 im Koblenzer Löhr-Center eröffnete und bis 2014 führte. „Wir konnten uns alle immer aufeinander verlassen – und natürlich auch auf unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die uns als Familie immer unterstützt haben und denen wir sehr dankbar sind“, erklärt Axel Wöckner.

„Insbesondere die Konkurrenz des Gewerbeparks in Mülheim-Kärlich spüren wir hier deutlich.“

Axel Wöckner

Gemeinsam hat die Familie Zeiten erlebt, in denen der Einzelhandel florierte – in den vergangenen Jahren aber auch eine massive Krise. „Insbesondere die Konkurrenz des Gewerbeparks in Mülheim-Kärlich spüren wir hier deutlich. Und natürlich auch den Trend zum Onlinekauf. Neuwied geht es da wie vielen anderen Städten. Wegen der großen Verbundenheit vieler Menschen, die zum Teil seit Jahrzehnten zu uns kommen, konnten wir uns sehr gut halten – und würden grundsätzlich auch gern noch ein paar Jahre weitermachen“, sagt Axel Wöckner.

i Wann das Schuhgeschäft endgültig schließt, hängt auch davon ab, wann die Restbestände verkauft sind. Rainer Claaßen

Das würde einen weiteren Umzug nötig machen. Denn der Vermieter plant einen größeren Umbau des Gebäudes. In Anbetracht der aktuellen Rahmenbedingungen möchte das Ehepaar sich das nicht mehr zumuten. „Natürlich werden wir unsere Kunden vermissen, für die wir immer mit viel Freude da gewesen sind“, sagt Stephanie Wöckner. Die beiden dürften aber – wie auch das Elternpaar – weiterhin regelmäßig in der Innenstadt zu sehen sein. Die aktuelle Entwicklung sieht Axel Wöckner, der auch bei der Innenstadtinitiative „Deichstadtfreunde“ lange mit großem Einsatz aktiv war, mit gemischten Gefühlen. „Ich finde es toll, dass die Stadt durch die Neugestaltung von Deichvorgelände, Marktplatz, Schlossstraße und Luisenplatz deutlich an Attraktivität gewinnt. Damit werden Voraussetzungen geschaffen, um die Innenstadt zu beleben. Der Einzelhandel wird aber wohl kaum wieder dorthin kommen, wo er einmal war“, sagt Wöckner.

Was nicht mehr verkauft wird, wird gespendet

Einen genauen Schlusstermin kann er noch nicht nennen – das ist von der Geschwindigkeit des Abverkaufs der noch vorhandenen Ware abhängig. Schuhe, die trotz hoher Rabatte nicht verkauft werden, sollen für einen guten Zweck gespendet werden.